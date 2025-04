Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Tekst: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Foto: Pexels.com/Ilustracija

u suradnji splanira provesti program vrijedankojim će seu potpunosti financiratiobiteljskih kuća.U tu svrhu Fond je objaviote poziva sve građane - vlasnike obiteljskih kuća čija se situacija uklapa u definicijuda ispune upitnik objavljen na njihovim mrežnim stranicama. Popunjeni upitnik zajedno s izjavom prijavitelja, foto dokumentacijom i dokazom o legalnosti kuće potrebno je dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 31. svibnja 2025. godine poštom, e-mailom ili u prijemni ured.Za pripremu i slanje potrebne dokumentacije, građani mogu zatražiti i stručnu pomoć od regionalnih energetskih agencija, nadležnih zavoda za socijalni rad, nadležnih ureda županija, gradova i općina te drugih pravnih i/ili fizičkih osoba. Nakon što se obrade prikupljeni podaci definirat će se uvjeti i kriteriji javnog poziva za energetsko siromaštvo, a koji bi trebao biti objavljen do konca drugog kvartala ove godine.definira energetski siromašno kućanstvo kao ono kućanstvo kojeosnovnim energetskim uslugama koje osiguravaju osnovnu razinu životnog i zdravstvenog standarda. To uključuje odgovarajuće grijanje, toplu vodu, hlađenje, rasvjetu i energiju za napajanje kućanskih uređaja, čiji je izostanak uzrokovan kombinacijom čimbenika, uključujući barem cjenovnu nepristupačnost, nedovoljno raspoloživ dohodak, visoke izdatke za energiju, loša energetska svojstva zgrada i lošu energetsku učinkovitost domova.Prema podacimagodiniu Hrvatskoj je živjelo u kućanstvima u kojima si nisu mogli priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima. Kako bi pomogao građanima koji teško podmiruju troškove za energiju, Fond će im u sklopu energetske obnove kuća u potpunosti financirati troškove postavljanja toplinske izolacije, zamjene stolarije, ugradnje energetski učinkovitih sustava grijanja i hlađenja, ali i postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.Ostvarujući ciljeve zelene tranzicije financiranjem ovakvih projekata želi se unaprijediti kvaliteta životnih uvjeta građana koji žive u riziku od energetskog siromaštva.