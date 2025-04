Udruga za promociju biciklizma “Hercegovina Bicikl”

u suradnji sate više, s ponosom najavljuje, koja će se održatigodine.Bitno je kazati kako se ovogodišnja karavana održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Federacije BiH, gđe., koja je prošle godine osobno dočekala karavanu u Kiseljaku, a sada ispunjava svoje obećanje da će projekt u 2025. podržati još snažnije.”, izjavila je gđa., predsjednica Federacije BiH.Riječ je o projektu koji već trinaestu godinu zaredom okuplja bicikliste iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske s ciljem odavanjaGradu Vukovaru i svemu što on simbolizira u Domovinskom ratu.Sudionici karavane, njih 35 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima su i četiri žene, krenuti će u ponedjeljak, 28. travnja iz Mostara, a cilj je nakon više odbicikliranja stići u Grad Heroj – Vukovar, gdje će sudionici 2. svibnja sudjelovati u komemoraciji uu spomen naRuta karavane ostaje vjerna svom, povezujući, uz srdačnu dobrodošlicu svih gradova i općina na toj trasi, koji su i ove godine potvrdili svoje domaćinstvo.", izjavio je predsjednik Udruge HerzegovinaBike,Osvrćući se na pokroviteljstvo predsjednice Federacije BiH, Zorić dodaje:Karavani će se u Mostaru pridružiti desetak biciklista iz Republike Hrvatske, dugogodišnjih prijatelja projekta, koji će također sudjelovati u cijeloj vožnji do Vukovara., predsjednik BK Kotur iz Županje, naglašava važnost ove inicijative:."Poveznica između gradova Mostara i Vukovara svake se godine iznovakroz ovu karavanu, ali i kroz gradove i općine koji sudjeluju u dočeku i organizaciji biciklista. Veliku podršku pružaju gradonačelnici i načelnici gradova i općina kroz koje karavana prolazi, što potvrđuje i kontinuitet zajedništva i suradnje svih ovih godina.Organizacijski tim je trenutačno u komunikaciji skroz čije se nadležnosti kreće ruta karavane, kako bi biciklistima bila osigurana policijska pratnja i maksimalna sigurnost na cestama. MUP već dugi niz godina stoji kao važan pokrovitelj ovog projekta, a ovim putem organizatori zahvaljuju na vrhunski obavljenom poslu i profesionalnoj brizi za sigurnost svih sudionika karavane.Tijekom svih godina, Karavana je bila više od sportskog pothvata – ona je postala simbolOrganizatori se ovim putem zahvaljuju svim prijateljima i pokroviteljima Biciklističke karavane Mostar-Vukovar, na potpori i očuvanju prijateljstva između gradova i općina kroz koje karavana prolazi, i to: Predsjednica Federacije BiH, gđa Lidija Bradara, Gradski odbor HDZ BiH Mostar, Škoda Apolo Mostar, Telemach BH d.o.o. Sarajevo, OIL-AC d.o.o. Mostar, Restoran konoba Goranci, Udruga HVIDRA, te naravno gradovi Mostar, Županja, Vukovar i općine Kiseljak i Žepče.Biciklistička karavana prijateljstva Mostar-Vukovar krenut će iz Mostara u nedjelju, 28. travnja, u 9 sati ispred mostarske Kosače, a organizatori ovim putem pozivaju sve svoje prijatelje na ispraćaj ka Gradu Heroju – Vukovaru.