Vladimir Mađarević

dvostruki razlog

16. DOBRO World Cupa u Osijeku

zlatna medalja

Aurela Benovića

Presretan sam. Aurel je potvrdio da spada u vrh svjetskog preskoka, a uspio je to u reprizi olimpijskog finala, pobijedivši srebro i broncu iz Pariza. U Osijeku smo imali olimpijsko finale, a ova ista situacija lako je mogla biti precrtana i u Parizu. Jako male nijanse su između 1. i 5. mjesta

Revanširali smo se za 5. mjesto iz Pariza, a super je što smo to odradili pred domaćom publikom, u prepunoj dvorani Gradski vrt gdje je svirala hrvatska himna. Specifičnost ovog natjecanja, u odnosu na sve druge u svijetu je upravo publika. Nema drugih natjecanja s tako ispunjenim arenama. Ne znam ima li hrvatski narod takvo sportsko srce ili je takav mentalitet, ali kod nas je svakako drukčija atmosfera i to sportaši osjećaju i zato nam se vraćaju

najveće svjetske zvijezde,

Digli smo produkciju da jedan viši nivo. Ljudi kažu da je ovo bilo Svjetsko prvenstvo, mala „olimpijada“. S postavljenim gimnastičkim podijem dobili smo specifični ugođaj velikog natjecanja. Sportaši su smješteni u prekrasne hotele, u dvorani smo postavili poseban kutak za njih gdje su mogli igrati stolni tenis, opuštati se, družiti se, a opet izravno pratiti što se događa na natjecanju. Ljudi jednostavno ne žele ići kući. Svjetski prvak na parteru, Talijan Bartolini kaže 'ja bih ovdje ostao'. To nam ispunjava dušu i srce i stvarno je onda zadovoljstvo organizirati ovo natjecanje. I pokazuje nam da smo na pravom putu. Imamo najveći broj sudionica ove godine u Svjetskom kupu, a u konkurenciji smo s puno većim zemljama. Mi s nepunih 4 milijuna ljudi i grad Osijek sa 100.000 stanovnika dajemo dupli nagradni fond sportašima, jedini dajemo nagrade za trenere, obećavamo još veći nagradni fond, ljestvicu dižemo na još viši nivo i niti jedan Svjetski kup ne može trenutno slijediti taj ritam. Jednostavno, želimo promijeniti gimnastiku u svijetu i na pravom putu smo da svojim primjerom pokažemo da se može i da gimnastičari, treneri i gimnastički djelatnici postanu jednako važni kao što su u drugim sportovima. Mislim da ćemo izmijeniti stvari u budućnosti.

poduži popis

Primjerice u press centru želimo postaviti ekrane i live rezultate da novinari još lakše i brže rade svoj posao. Ove godine smo ispred Gradskog vrta postavili Parkour poligon na kojem je održano i natjecanje, ali i gdje su ljudi mogli isprobati tu 8. gimnastičku disciplinu. Tu vidimo priliku za još veću promociju ove gimnastičke grane. Povećat ćemo i gastronomske sadržaje, jer vidimo da to publika traži. Strašno puno djece je došlo ove godine na natjecanje što mi je jako drago. Gimnastika je bazični sport i prvi koraci su izuzetno važni za zdrav život i usmjerenje u neke druge sportove. Naš klub GK Osijek Žito jedan je od najvećih klubova u Hrvatskoj s gotovo 1.000 članova. Danas djeca uglavnom sjede pred kompjuterima, puno su u kućama i na stolicama, nema više toliko igranja po parkovima, zato je gimnastika idealno usmjerenje od najmanjeg uzrasta. Rijedak je sport s kojim se može početi već u pelenama, a opet u klubu imamo i umirovljenike sa 90 godina. Upravo ti dopunski sadržaji za vrijeme Svjetskog kupa otvaraju vidike ljudima svih generacija da se krenu baviti tjelovježbom ili da upišu djecu na gimnastiku. Postavili smo do sada najveći Kid's corner u dvorani, a vidimo da bi i njega trebalo proširiti sa sadržajima jer bilo je stvarno jako puno djece.

Želimo opet otići korak dalje. Jednostavno, mi volimo taj posao i radimo ga strastveno. Sretan sam što je u Osijek i ove godine došlo 150 gimnastičkih djelatnika iz svih hrvatskih klubova. Okupili smo ih sve u Osijeku na nizu aktivnosti i Godišnjoj skupštini Hrvatskog gimnastičkog saveza. Svi dišemo kao jedan pozitivan stroj koji u biti unosi nove promjene i ja mislim da smo primjer puno većim zemljama, puno većim federacijama u svijetu kako se može i kako imamo dobru atmosferu i dobru energiju za dalje

Već sada pucamo po šavovima, a u sljedećim godinama možemo očekivati samo nove rekorde i nove slatke brige. Na koji način ćemo se s tim nositi, kako ćemo to organizirati, vidjet ćemo, ali definitivno me jako veseli ta situacija i jako se radujem još većem broju zemalja i sudionika i činjenici da će naš grad, regiju i Hrvatsku ispuniti cijeli svijet. Bit će to i sjajna prilika za turistički sektor kontinentalne Hrvatske, a očito ćemo morati smisliti i način tko će moći ući na natjecanje, a tko ne, jer tražit će se sigurno karta više.

novim projektima

Non-stop smo u akciji. Gotovo da ni nemamo odmora od velikih projekata. Radimo ovaj Svjetski kup, a već razmišljamo o sljedećoj godini. Ali, prije toga pred nama je u lipnju Prvenstvo Hrvatske kojeg organiziramo sa dva seta sprava u dvije dvorane Gradskog vrta, a onda u srpnju slijedi ogroman projekt, prvi takav za Hrvatsku - suorganizacija na EYOF-u zajedno sa Sjevernom Makedonijom. U nedostatku resursa i znanja za organizaciju gimnastičkih natjecanja, Hrvatska i Osijek su spasili situaciju i preuzeli organizaciju gimnastičkog natjecanja na EYOF-u. Nastupit će 350 sportaša, preko 500 ljudi dolazi u Osijek, a bit će smješteni u „Olimpijskom selu“, odnosno novom studentskom centru. Dakle dolazi nam budućnost svjetske gimnastike, a neke od njih ćemo gledati i na najvećim svjetskim pozornicama

A što na tim najvećim pozornicama čeka hrvatsku reprezentaciju u periodu koji je pred nama?

Imamo još mjesec i pol dana do Europskog prvenstva u Leipzigu. To je glavno natjecanje ovog prvog dijela sezone

Sad je najbitnije da Tin Srbić zaliječi ozljedu ključne kosti zbog koje je morao otkazati nastup u Osijeku. To je bio pametan potez kako ne bi isprovocirali još težu ozljedu nego da u najboljoj mogućoj formi bude u Leipzigu. On je definitivno najbolji i najtrofejniji hrvatski gimnastičar i jedan od najboljih hrvatskih sportaša uopće. Kapetan je naše momčadi koju uz njega još čine Aurel Benović i Filip Ude, a uz njih će još u Njemačkoj nastupiti Mateo Žugec, Marko Sambolec i Liam Rabić. Na jesen nas čeka Svjetsko prvenstvo u Indoneziji, vidjet ćemo s kakvim timom ćemo tamo ići, ali svakako prva trojka olimpijaca, A kandidata, ostaje ista. Postoji mogućnost da će nam se uskoro pridružiti i naš novi član, ukrajinski gimnastičar Illia Kovtun za kojeg je upravo u proceduri ishođenje hrvatskog državljanstva. Ne znamo još točno kako će ta procedura poslije dobivanja državljanstva teći u smislu pravnog postupka i dozvole za nastupe, to tek trebamo vidjeti. On će svakako biti veliko pojačanje u hrvatskom timu, jer jedan je od najboljih i najtrofejnijih gimnastičara današnjice. Četvrto mjesto u višeboju i drugo mjesto na ručama u Parizu, niz osvojenih medalja na svjetskim i europskim prvenstvima, a to je mlad dečko od 21 godinu i ispred njega su još barem dva olimpijska ciklusa

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

