Preponosan sam kako sam izdržao pritisak s obzirom na to da sam nastupao kao osmi, posljednji među najboljima. Eto, taj revanš o kojem smo cijelo vrijeme pričali razvio se na najbolji mogući način, na moju stranu, pred domaćom publikom

Prekrasan je osjećaj, neprocjenjive emocije i stvarno netko tko to ne prođe i ne doživi, ne zna kako je to lijepo. Srce mi je puno, presretan sam, znao sam da mogu konkurirati za medalju. Naravno, opet se prisjećam finala Olimpijskih igara, ali mislim da ću sada više pamtiti ovo zlato iz Osijeka nego Pariz. Ovo je samo dodatan vjetar u leđa i motiv za dalje.

Radio sam dva ista skoka kao u Parizu, premet naprijed, dupli salto sa 180 stupnjeva, tzv. Dragulescu, te premet naprijed za dva i pol okreta oko svoje osi. Oba su skoka odrađena fantastično, iako je bilo nekih greškica koje smo trener i ja uočili i koje ćemo se potruditi ispraviti za Europsko prvenstvo koje je pred nama. Ova ocjena od 14.400 konkurentna je svuda pa i na EP. Istina, Davtyan je u kvalifikacijama dobio 14.600, ali poznata je već priča s njim, trener i ja vidimo da mu se na neki način poklanjaju ocjene. Na to ne mogu utjecati, a ono na što mogu je pokušati što bolje odraditi svoja dva skoka i boriti se s najboljima. Mislim da sam i sada pokazao da to mogu.

Tribine su bile dodatan vjetar u leđa iako sam se morao smiriti jer sam bio pun adrenalina i želje da napravim odlično oba skoka. Kako sam i razgovarao s psihologinjom Renatom Barić o tremi, pokušao sam ne gledati u pod, ne biti previše fokusiran na to što radim, nego proživljavati cijelu atmosferu. Uspio sam u tome i mislim da mi je to puno pomoglo u osvajanju zlata.

Izgubio sam se u zraku na zagrijavanju i umjesto jedan i pol okret napravio sam dva i pol. Doskok je bio kratak, jako me zabolio gležanj i mislio sam da uopće neću moći nastupiti, da ću morati reći treneru da otkaže. Ali, stisnuo sam zube i ispalo je super.

Na zagrijavanju se zbunio i umjesto lakši skok, skočio je onaj koji treba skakati u finalu. Zeznuto je doskočio, zaboljela ga je noga i mislio sam da je to to, da moramo otkazati nastup. Skamenio sam se. Gledam oko sebe, puna dvorana, kako sad da odem do sudaca i kažem da odustajemo, a svi čekaju njega. Kad je pretposljednji natjecatelj krivo doskočio, Aurel me pogledao, vidio je tu dodatnu priliku i samo mi je rekao „idem“. Stisnuo je zube i odlučio skakati. Nevjerojatno koliko je tanka granica između odustajanja i zlata

Ovo nam je trebalo. Ovo zlato je zahvala toj nevjerojatnoj publici. Ponosan sam što sam iz ovog grada i što smo još jednom poslali u svijet savršenu sliku iz Osijeka.

Tina Srbića,

pozlatio je svoj Osijek! Drugu godinu zaredom hrvatski reprezentativac slavio je na preskoku i to u jednoj od najboljih atmosfera u dosadašnjih 16 godina održavanjaU reprizi olimpijskog finala ispunio je ono što je i- revanširao se za 5. mjesto u Parizu i bacio u delirij prepunu arenu Gradski vrt. Još dugo nakon nastupa sjedio je u suzama i oduševljeno promatrao navijače koji nisu prestajali skandirati njegovo ime.“, bile su prve Aurelove riječi nakon osvajanja zlata.Aurel je slavio s ocjenom 14.400 (14.300; 14.500) ispred bronce i srebra iz Pariza, Britancai Armencakoji su se u Osijeku zamijenili za mjesta na postolju.Ovo je četvrta Benovićeva medalja u Osijeku iNi ovoga puta Aurel nije mogaoTreneropisao je tih nekoliko dramatičnih minuta.“, otkrio je Mađarević, ujedno direktor DOBRO World Cupa.Osijek je posljednjeg dana natjecanja vidio još četiri sjajna finala. Izraelacbio je najbolji na ručama (14.300), srebrni je Talijan(14.133), a brončani bivši 3. s OI u Tokiju,iz Turske (13.966).Priželjkivali smo danas u finalu preče u Osijeku još jednom uživati u nastupuno on je svoje konkurente zbog ozljede gledao s tribina Gradskog vrta. A slavio je Kazahstanac(14.666), srebrni je Izraelac(14.433), a brončani Kinez(14.300).Zlato na gredi osvojila je Nizozemka(13.900), srebrna je Amerikanka(13.766), a brončana Šveđanka J(13.300). Najbolja na parteru bila je(13.466) ispred Izraelke(13.300) i brončane Austrijanke(12.700).