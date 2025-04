Gradski vrt

16. DOBRO World Cupa

T

o

n

č

i

G

l

a

v

i

n

a

četvero finalista

bez postolja

Aurel Benović

Sara Šulekić

Tijana Korent

Marko Sambolec

Artemu Dolgopyatu

Iwai Junnosuke

Milad Karimi

U kvalifikacijama sam išao prejako i zakoračio izvan partera, zato sam danas silno želio ukopati sve doskoke, htio sam da bude savršeno. Fokusirao sam se na tu prvu dijagonalu, ali nisam dao onu energiju koju sam trebao. Nisam dao maksimalni potencijal i zato se dogodila ta greška

Fantastičan je osjećaj nastupiti kad je prepuna dvorana. Već sam navikao nastupati pred domaćom publikom, već se razumijem s njima, daju mi dodatnu energiju i motivaciju, zato mi je žao što sam ih malo razočarao. Ali, potrudit ću se da ih pokušam sutra ugodnije iznenaditi

Posebno me veseli sutrašnji revanš s finalistima iz Pariza. Znam da mogu stajati rame uz rame sa svim tim zvijezdama preskoka koje su došle u Osijek i boriti se za medalju. U Parizu mi je nedostajalo 0.049 bodova do medalje, ali vjerujem u svoja dva skoka, nebrojeno sam ih puta skočio na treninzima i imam osjećaj da me netko probudi u 3 ujutro, mogao bi ih skočiti. Samo da i sutra bude ovakva sjajna atmosfera, bit će to super na kraju

Marko Sambolec

Manukyan

Tianlong Gao

Nariman Kurbanov

Na žalost zeznuo sam. Nisam napravio saskok kako sam trebao. Išao sam ga ponavljati i opet nisam uspio. Nisam zadovoljan nastupom, ali bar sam u kvalifikacijama bio super, po to smo i došli ovdje, dobio sam svoju najveću ocjenu ikada, 14.000 i eto, bar nešto lijepo

Uvijek me muči taj saskok, kod mene je to uvijek 50-50 hoću li ga odraditi. Na žalost danas je bila ova loša polovica. Trema me malo poljuljala i nije bio nedostatak snage na saskoku, imam ja i previše snage, ali valjda očekujem da će se taj saskok na kraju sam napraviti i nisam ga potegnuo kako sam trebao. Ništa, idemo dalje trenirati i pokazati se u boljem svjetlu u svibnju na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Sara Šulekić

Fanyuwei Yang

Maisa Kuusikko

Kate Mcdonald

Nastupala sam kao zadnja u finalu što je odmah malo veći pritisak. Znala sam ako savršeno napravim, možda će biti medalja, ali možda sam se previše opterećivala s time. Nisam prezadovoljna zbog pogreške koja mi se dogodila na drugom elementu, ali bez obzira na to, uspjela sam izdržati vježbu do kraja i iščupala sam se bez pada. Kako god, uživala sam u osječkoj publici. Bilo je predivno kao i svaki put. Nadam se da nisam razočarala navijače, super sam ih čula kako vrište i navijaju

Razmišljala sam da napravim na kraju taj novi saskok koji mi nosi pola boda više, ali nisam se usudila. Nisam ga uspjela nikada napraviti u cijeloj vježbi na treningu, samo zasebno kad ga radim. Nadam se da ću taj saskok uspjeti ubaciti do EP-a, onda će to biti prava europska vježba konkurentna za velike stvari.

Tijana Korent

Valentina Georgieva

Linmin Yu

Jayla Hang

Zadovoljna sam i sretna odrađenim skokovima, iako znam da mogu bolje. Ne mogu se žaliti, biti u 12. finalu ovdje nešto je na što moram biti ponosna i stvarno zvuči nestvarno. Ponosna sam što sam i danas u ovako jakoj konkurenciji uspjela izboriti finale i još biti šesta. Pogotovo je uvijek užitak nastupati pred domaćom publikom, a ove godine sam si baš zadala zadatak da želim uživati. I uspjela sam u tome. Ništa, već za dva dana putujemo na Svjetski kup u Dohu, pa slijede Varna i Koper, a nakon njih EP. Željela bih pojačati skokove, ali vidjet ćemo kako će reagirati noga i koliko će mi dopustiti u tom planu.

Adem Asil

Nikita Simonov

Artur Avetisyan

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić i Ema Štekić/Reroot

U nevjerojatnoj atmosferi prepune dvoraneodržan je prvi finalni dankojeg je službeno otvorio, ministar turizma i sporta i izaslanik predsjednika Vlade RH u Osijeku.Hrvatska je imalaprvog dana lova na medalje, no na žalost ostali smoDomaća zvijezdazbog pada na prvoj dijagonali finala partera, zauzeo je osmo mjesto,bila je peta na dvovisinskim ručama,šesta na preskoku, asedmi na konju s hvataljkama.Prvo ovogodišnje zlato u Osijeku otišlo je bivšem olimpijskom prvaku i aktualnom srebru iz Pariza, Izraelcukoji je nakon šest godina ponovo slavio na parteru Gradskog vrta (14.133), srebrni je Amerikanac(14.133), a brončani(13.966). Benović je osmi sa 12.733.“, u uvodu će Benović koji je pohvalio osječku publiku.“.Danas u Aurelovom drugom finalu u Osijeku, onom na preskoku na kojem je aktualni 5. s Olimpijskih igara u Parizu.“, poručio je Aurel.Brončani prošle godine na konju s hvataljkama,, ovoga puta zbog pada na saskoku završio je sedmi (12.366) u konkurenciji koju je osvojio svjetski juniorski prvak, Armenac(14.633) očitavši lekciju puno većim imenima od sebe. Srebrni je Kinez(14.400), a brončani Kazahstanac(14.233), olimpijsko srebro iz Pariza.“, komentirao je nakon nastupa Sambolec.U svom trećem finalu u Osijeku, prošlogodišnja srebrna na dvovisinskim ručama,, danas je imala najbolji plasman od hrvatskih finalista, peta (13.100) u konkurenciji u kojoj je zlatna Kineskinja(13.766), srebrna Finkinja(13.566), a brončana Australka(13.400).“, rekla je Sara.Pojačati skokove na preskoku do Njemačke nada se ikoja je u svom čak 12. finalu u Osijeku bila šesta sa 13.083 (12.666; 13.100). Zlatna je Bugarka(14.149), srebrna Kineskinja(14.100), a brončana Amerikanka(13.766).U izrazito jakom finalu karika najbolji je bioiz Turske (14.700), srebrniiz Azerbajdžana (14.500), a brončani Armenac(14.466).Danas od 13:30 na rasporedu je drugi finalni dan gdje Hrvatska ima predstavnika u finalu preskoka, Aurela Benovića.Ulaznice su dostupne su putem sustava Eventim te na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt.