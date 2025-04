Hrvatska

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

će imatinau Osijeku! Nakon što su naši reprezentativci jučer izborili 4 finala, peto je danas dodaona preskoku. Prva rezerva za finale grede bit će debitantica u Osijeku,, dok je prošlogodišnja brončanazauzela 16. mjesto.Aurelu,u Parizu, preskok će biti drugo finale u Osijeku nakon što je jučer osigurao i borbu za medalju na parteru. Osječanin je drugog kvalifikacijskog dana u Gradskom vrtu bio četvrti s ocjenom 14.216 (14.100; 14.333). Najbolji u kvalifikacijama danas bio je aktualni olimpijski doprvak, Armenac(14.683).“, raspoložen je bio Benović..“Želio je kao i prošle godine sva četiri dana nastupiti na DOBRO World Cupu i još jednom je uspio..“Borba za medalju na gredi za dlaku je izmakla debitantici u Osijeku, 17-godišnjoj Riječanki. Završila je kao 9. s ocjenom 12.800, samo 0.066 bodova prekratka za svoje 4. finale u karijeri.“, rekla je Mila.Nakon dvije bronce na posljednja dva turnira u Osijeku,danas je bila 16. (12.333) u konkurenciji 36 djevojaka na gredi. Nizozemkaimala je najbolju ocjenu - 13.900.“, vidno tužna je bila Tina..“Tin Srbić koji je zbog ozljedeu Osijeku, ipak je danas došao u Gradski vrt s tribina bodriti kolege iz reprezentacije. A pratio je i rasplet na preči gdje je uvjerljivo najbolju ocjenu imao prošlogodišnji pobjednik i olimpijska bronca, Tajvanac(14.933). Kineznajbolje je odradio ruče (14.433), a Izraelka Yali Shoshani parter (13.400).Sutrašnji, prvi finalni dan starta od 14:30, a u lovu na postolja bit ćeOsijek ovog vikenda postaje, ali i nezaboravne obiteljske zabave! 16. izdanje DOBRO World Cupa Osijek, osim uzbudljivih natjecanja u dvorani Gradski vrt, donosi bogat program na otvorenom i unutar same dvorane - za posjetitelje svih uzrasta.Jedno od glavnih atrakcija na otvorenom bit će dvodnevniispred dvorane Gradski vrt. Posjetitelje očekuju otvoreni treninzi, natjecanja te druženje s profesionalcima ove sve popularnije gimnastičke discipline. Zašto je ova najmlađa gimnastička grana u posljednjih nekoliko godina osvojila svijet, moći ćete provjeriti i sami - u subotu od 12 do 18 sati, a u nedjelju od 12 do 17 sati.Ludu atmosferu unutar dvorane zagrijavat će poznati hrvatski voditelj i zabavljač, a u pomoć će mu priskakati i maskote Svjetskog kupa, posebno omiljene među mališanima.Organizatori su ove godine posebnu pažnju posvetili upravo najmlađima pripremivši najvećido sada koji će djeci pružiti pravu pustolovinu, ispunjenu sjajnom zabavom. U Street food & drinks zoni moći ćete uživati u delicijama za sve uzraste i najzahtjevnija nepca. Tijekom oba dana očekuju vas i nagradne igre, pokloni i brojna iznenađenja, pa je gotovo sigurno da se nitko iz Gradskog vrta kući neće vratiti praznih ruku!Ulaznice se po cijenimogu pronaći putem sustava Eventim, u caffe baru osječkog Sokol centra (16-20 sati), te na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt. Djeca do 12 godina imaju