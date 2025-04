Gradska knjižnica u Našicama

svoj je novi, prošle godine novootvoreni, po mnogima – izgledom i uređenošću pravinapunila fantastikom glazbe i književnosti u programu na. I gosti i domaćini toj temi bili su autorica distopijske prozes novim romanom "", njezin otacs novom zbirkom poetskih tekstova te našički instrumentalni noise bendRavnateljicauvodnim je riječima predstavila dvoje književnika, professora emeritusa Gorana Rema i nastavnicu AUKOS-a Paulu Rem. Profesorica našičke gimnazijevečer je ispunila energijom svojih gimnazijskih trećašica i trećaša, koji su, koordinirano s GK Našice, u svojevrsnomna početku programa "zadužili" po pet knjiga dvoje gostujućih autora. Ravnateljica knjižnice pozdravila je na početku i ostale posjetitelje, velikim dijelom prosvjetare koji su svojim izborom stigli na program: Đurđenovčanina, pjesnikate gimnazijske profesorice, kao i niz drugih.Portman su na početku programa izveli skladbu koja je blagom psihodelijom bila nešto usporeniji noise no što ga oni inače sviraju, ali to je bio tek uvod u ukupni program. Zatim jeprikazao svoju novu knjigu.- rekao je Rem.To je poetika buke, komentirala je iz publike profesorica Pepelko, a zatim je svoju knjigu predstavila Paula Rem. Ispričala je kako je knjiga nastajala, kako su se gotovo, jedan postapokaliptični i jedan distopijski, zapravo spojila u taj ukupni i ipak integralno jedan roman, i to ponajviše zahvaljujući raspoloženju koje je primila iz albuma "Sva čuda svijeta" grupe Film iz 1983., a zatim opet sva poglavlja romana nazvala prema filmovimaitd.Removi su također naglasili kako se jako rado stalno pojavljuju kod istoga izdavača –– koji njeguje modernizam i produljenu avangardnost kao svoj izbor autora i nakladničkih izdanja. Tim se orijentirima Meandar nastavlja, startajući početkom 1990-ih, na bučne i intenzivne osamdesete godine prošloga stoljeća, u kojima je nastupila bila posljednja formacijska skupina autora hrvatske književnosti 20. stoljeća opredijeljena za najslobodnija i najsloženija jezična književna istraživanja, tada nazvana projekt Quorum, a sama skupina autora quorumašima, čime je nastavljan onaj stariji niz skupina poput krugovaša i razlogaša...Velik je pljesak ispratio autorska predstavljanja i čitanja, a slijedila je izvedba još četiriju pjesama benda Portman, skupine za koju je Goran Rem još prije desetak godina napisao da u slavonskoj priči pri formalnom hrvatskom "ulasku u Europu" Našice daju svoj svjetski prilog toj Europi upravo Portmanom. Removi su potom gostovali u Đakovu, u petak, 11. travnja, dolaze u GK Virovitica, 9. svibnja u GK Slatina i 23. svibnja u GK Županja.