Osijek

vrhunske gimnastike

obiteljske zabave

uzbudljivih natjecanja

bogat program

Parkour event

najmlađa gimnastička grana

Frano Ridjan

maskote Svjetskog kupa

Kid’s Corner

Street food & drinks

nagradne igre, pokloni i brojna iznenađenja

7

10 eura

besplatan ulaz

najuzbudljivijih sportskih manifestacija

ovog vikenda postaje središte, ali i nezaboravne 16. izdanje DOBRO World Cupa Osijek , osimu dvorani Gradski vrt, donosina otvorenom i unutar same dvorane - za posjetitelje svih uzrasta.Jedno od glavnih atrakcija na otvorenom bit će dvodnevniispred dvorane Gradski vrt. Posjetitelje očekuju otvoreni treninzi, natjecanja te druženje s profesionalcima ove sve popularnije gimnastičke discipline. Zašto je ovau posljednjih nekoliko godina osvojila svijet, moći ćete provjeriti i sami - u subotu od 12 do 18 sati, a u nedjelju od 12 do 17 sati.Ludu atmosferu unutar dvorane zagrijavat će poznati hrvatski voditelj i zabavljač, a u pomoć će mu priskakati i, posebno omiljene među mališanima.Organizatori su ove godine posebnu pažnju posvetili upravo najmlađima pripremivši najvećido sada koji će djeci pružiti pravu pustolovinu, ispunjenu sjajnom zabavom.zoni moći ćete uživati u delicijama za sve uzraste i najzahtjevnija nepca.Tijekom oba dana očekuju vas i, pa je gotovo sigurno da se nitko iz Gradskog vrta kući neće vratiti praznih ruku!Ulaznice se po cijeni od(jednodnevna) i(dvodnevna) mogu pronaći putem sustava Eventim, u caffe baru osječkog Sokol centra (16-20 sati), te na dan finala na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt. Djeca do 12 godina imajuNe propustite priliku biti dio jedne odu regiji. Vidimo se na DOBRO World Cupu!