Artem Dolgopyat

Drago mi je da smo mi hrvatski reprezentativci opet uspjeli doći do finala. Svaka čast svima, ali mislim da se bez nas iz Hrvatske nekako gubi ta draž ovog Svjetskog kupa. Presretan sam kako sam odradio svoju vježbu, nakon osam mjeseci bez natjecanja i iščupao finale. Bilo je na iglene ušli. Imao sam nekih poteškoća u vježbi, pravilnik se promijenio, uveli su nam jedan neakrobatski element na kojem sam izgubio pola boda. Morao sam vagu držati tri sekunde, a ja na žalost nisam ni jednu. Ali, zato sam dobio bonus na posljednjoj dijagonali, jedini na parteru koji je dobio bonus i na kraju me on spasio i ugurao u finale

U srijedu na podij treningu, ozlijedio sam petu prilikom doskoka na preskoku. Dosta me boli, šepam, ali nekako sam odradio. Nisam želio odustati, ovo je moj grad, stisnuo sam zube

Za dlaku sam se provukao. Do kraja sam se tresao hoću li ući ili ne. Žao mi je samo što i Filip nije sa mnom u finalu, ali Armenci su napravili odlične vježbe, zasluženo su ispred nas. Bio bih zadovoljan i da nisam u finalu, jer napravio sam vježbu super, svoju najbolju u životu, želio sam konačno dobiti tu 14-icu, po nju sam išao ovdje i evo uspio sam prvi put. Jako sam zahvalan na ovome. Prošle godine sam bio na postolju, ali ove je konkurencija puno jača. Samo želim odraditi svoju vježbu, mrvicu bolje nego danas, imam prilike za 0,2 - 0,3 poboljšati ocjenu

Baš sam sretan što je Marko ušao u finale. Zaslužio je. Ja sam napravio maksimum koji mogu u ovom trenutku. Nemam nikakvog razloga biti tužan. Zeznuo sam na saskoku, izgubio 2 desetinke i to je to. Idemo se spremati za EP koje nas čeka krajem svibnja. Godinu dana nisam nastupao, imao sam zdravstvenih problema, ali uspio sam se oporaviti i doći u Osijek. Ova dva Armenca koja su me pretekla na kraju zajedno nemaju godina koliko imam ja, tri godine im fali

Još sam tu s 39 na leđima, držim se, borim se s duplo mlađima od sebe i zato sam sretan da sam još uvijek dio svega ovoga.

Malo nestvarno zvuči kad čujem da mi je ovo 12. finale u Osijeku, ali to pokazuje mogu konstantu i rad i trud koji ulažem svih ovih godina. Zadovoljna sam i ponosna na svoje odrađene skokove i na ulazak u finale, pogotovo zbog činjenice što je ovaj Svjetski kup zaista među najjačima ove godine. Prije nekoliko dana vratila sam se s priprema u Americi, ali nisam osjetila nikakve probleme zbog vremenske razlike. Osjećala sam se jako dobro danas, a to je pokazalo i izboreno finale. U njemu neću pojačavati skokove. Idem ovo isto, samo nadam se s još mirnijim doskocima. Veselim se ponovno nastupati pred domaćom publikom u Osijeku, a dolaze mi i obitelj iz Čakovca, kolege iz kluba, prijatelji… Nadam se da ću ih razveseliti dobrim nastupom.

Danas mu je rođendan, a ja sam i ušla u finale i odradila svoju težu vježbu. Morala sam je ove godine raditi već u kvalifikacijama jer ovdje je došla strašna konkurencija. Uspjela sam se na kraju provući kao sedma, ali u subotu idemo ispočetka. Teško će s ovom vježbom biti napasti postolje, djevojke su baš jake, ali vidjet ću u dogovoru s trenerom hoću li riskirati i pokušati napraviti novi saskok

Odradio sam svoju cijelu vježbu, start 4.8, s jednim elementom manje, znači mogu je definitivno još pojačati. Drago mi je da sam čak i bio bolji od nekih favorita. Mislim da je ovo jedan dobar dobar vjetar u leđa za dalje. Vidi se da mi fali treninga na kvadratu kojeg nemamo u rijeci tako da ću sigurno sada više odlaziti na treninge u Zagreb i nadati se boljim rezultatima

Nadam se da će barem malo popustiti ova bol. Kod preskoka mi je dobro što su samo dva skoka, šprint, skočim i to je to. Ne trčim na petama nego na prstima, pa će možda biti lakše nego danas. Volio bih biti i u finalu preskoka, u svom gradu i da se mogu revanširati finalistima i medaljašima iz Pariza

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

Hrvatska je izborilaprvog kvalifikacijskog dana nana tlu,na konju s hvataljkama,na preskoku ina dvovisinskim ručama u subotu će od 14:30 biti ui to u izravnom prijenosu na Hrvatskoj radioteleviziji. Srebrni olimpijac, prva je rezerva za finale konja s hvataljkama.Budući da je u Osijek došlo rekordnih više odiz 36 zemalja svijeta, nije čudno da su gotovo svi našu reprezentativci „drhtali“ do samog kraja kvalifikacija.finale tla osigurao je kao 8. s ocjenom 13.433, a već sutra ga čekaju i kvalifikacije preskoka. Najbolji na parteru danas sa 14.166 bio je bivši olimpijski pobjednik (2021.) i aktualno srebro iz Pariza, Izraelac“, rekao je Osječanin Benović koji je vidno šepao nakon kvalifikacija..“Doslovno do posljednja dva vježbača na konju s hvataljkama, dva Armenca, čekali su naši specijalisti za ovu spravu,, srebro i bronca prošle godine u Osijeku. Na kraju je Marko „preživio“, kao osmi je sa 14.000 ušao u finale, dok je Filip prva rezerva sa 13.966. U nevjerojatno jakim kvalifikacijama konja najbolji je bio aktualni srebrni iz Pariza, Kazahstanac(14.566)..“Filip Udenesretan zbog 9. mjesta. Dapače, bio je presretan zbog mlađeg kolege iz svog GK MZ Macan.“, nasmijao se Ude.“, raspoložen je bio Ude.Tijana Korent čak 12. put u 16 godina održavanja Svjetskog kupa u Osijeku, borit će se u finalu. Subotnje je osigurala sa 6. kvalifikacijskom ocjenom (13.133), a najbolju je dobila Kineskinja Linmin Yu (14.016).koja je prošle godine bila srebrna u Osijeku, ponovo će imati priliku boriti se za postolje. Kao 7. je ušla u finale dvovisinskih ruča (13.200) na kojima je prvoplasirana bila Amerikanka(13.766).“, veselo će Sara..“Uz konja s hvataljkama, Hrvatska je danas imala ina tlu. Uz Benovića je ponovno nastupio Riječaninkoji je zauzeo 19. mjesto (12.266) u konkurenciji 29 parteraša.“.Sutra, drugog kvalifikacijskog dana, u lovu na nedjeljna finala bit će ponovnoali ovaj put na preskoku tei debitantica u Osijekuna gredi.“, poručio je Benović.Ulaznice za finalne dane dostupne su putem, u, te na dane finala na blagajnama ispred dvorane Gradski vrt.