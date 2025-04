Od 8. do 11. svibnja 2025.

Tekst: Ariana Veočić

Foto: XTERRA Croatia

godinepostajekada se, po prvi put u Hrvatskoj, održava, spektakularni sportski događaj koji u četiri dana donosi čakza sve uzraste i razine fizičke spreme.Riječ je o događaju koji kombinira strast prema(plivanju, biciklizmu i/ili trčanju) što je savršen spoj za sve zaljubljenike u aktivan život. XTERRA Croatia Mali Lošinj u svom će prvom izdanju okupiti. Očekuje se velik broj međunarodnih sudionika, a s obzirom na datum održavanja, događaj će značajno oživjeti turističku predsezonu, povećati broj noćenja te potaknuti lokalnu ekonomiju i ugostiteljstvo.“, poručuje, voditelj projekta.XTERRA Croatia Mali Lošinj nije samo sportski događaj - to je pokret koji okuplja sve generacije na kojem će svatko moći pronaći utrku za sebe. Glavna utrka na događaju, “” triatlon, donijet će praviu spektakularnom okruženju Lošinja., duge 1.5 m, u uvali Blatina osvježit će sudionike u tirkiznom Jadranskom moru.duga 29 kilometara vodi kroz šumske staze Čikata, uspon na Monte Baston i izložene dijelove Premude što trkačima donosi dinamičnu kombinaciju tehničkih dionica, kamenitih podloga i nezaboravnih panoramskih pogleda.od skoro 12 kilometara vodi kroz srce Malog Lošinja, uz rivu i povijesne kamene kuće. Ova utrka je test fizičke i mentalne snage, ali i prava vizualna poslastica.Kombinacija tempa i prirode čine “” triatlon idealnim izborom za sve one koji se žele okušati u svijetu triatlona i započeti svoju XTERRA avanturu kraćim izazovom. Nadalje, “” triatlon utrka je namijenjena mladim sportašima, točnije onima od 14 i 15 godina. Trasa uključuje kratku plivačku dionicu u sigurnom dijelu uvale, tehnički zanimljivo bicikliranje kroz staze Parka šume Čikat te završno trčanje uz obalu i centar grada.Za one kojima u svibnju još nije do plivanja u osvježavajućem Jadranskom moru, aim ne ide od ruke, mogu birati između dvije trail utrke – od 7 i 14 kilometara. Dulja verzija trail utrke namijenjena je iskusnijim trail trkačima. Nakon prve petlje slijedi još jedan krugkoji trkače provodi kroz šume, stjenovite obale, a njeni usponi i silasci bit će pravi test izdržljivosti za nezaustavljive trkače. Kraća trasa savršena je za ljubitelje trail trčanja koji žele spojitii prolazak nekih od najljepših dijelova Malog Lošinja. Utrka će početi i završiti na glavnom gradskom trgu, a ruta će voditi natjecatelje do vidikovca, s panoramskim pogledom na cijeli Lošinj, spuštati se prema rtu Boka Falsa i pratiti lungomare stazu uz more. Kroz borove šume Premude i Čikata, trkači će stići do ciljne ravnine niz autentične kamene stepenice.namijenjena je pravim ljubiteljima brdskog biciklizma. Ruta će prolaziti krozdijelove otoka, a sadržavat će uspone na Monte Baston, brze šumske singletrackove kroz Čikat i prolaziti makadamske puteve, kamenite staze i čak dio mediteranskih stepenica.Na XTERRA Croatia Mali Lošinj i oni najmlađi moći će ispucati svoju energiju na zabavan način, u duatlonima koji se sastoje odu rutama koje su prilagođene raznim uzrastima. Start i cilj događaja bit će na Trgu Republike Hrvatske, a djeca će trčati uz rivu, voziti bicikl Rivom lošinjskih kapetana i zatim sprintati do cilja.Dodajmo da će se, u odrasloj kategoriji, boriti i za 28 mjesta za, a najbrži u Youth kategoriji (od 14 - 19 godina) borit će se za 30 mjesta zakoje se ove godine održava 28. rujna u podnožju, u Trentinu.XTERRA Croatia više je od običnog sportskog natjecanja, ona je svojevrsnis lokalnom zajednicom koji spaja rekreaciju, zdravlje, turizam i prirodu.Realizacija jednog ovakvog projekta ne bi bila moguća bez podrške glavnih partnera događaja, u prvom redu. Zajednička je ideja organizatora i glavnih partnera događaja stvoriti događaj koji ostavlja trag - kako na stazi, tako i u srcima sudionika - što će nesumnjivo rezultirati daljnjih brendiranjem grada Malog Lošinja, otoka Lošinja, ali i Hrvatske kao vrhunskim destinacijama za avanturistički i outdoor turizam.Svi zainteresirani za sudjelovanje još uvijek se mogu prijaviti na službenoj stranici događaja