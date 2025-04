Red Bull Four 2 Score spektakla

12. travnja 2025.

Nogometne akademije Krpan i Babić

malonogometni timovi

10 minuta

festival driblinga, preciznih udaraca i taktičkog nadmudrivanja

nagrada za pobjedničku ekipu

Foto: Red Bull

Treće izdanje hrvatskogodržat će se, u Osijeku, gdje će se majstori nogometa na male branke boriti za mjesto na globalnoj završnici u Leipzigu.Red Bull Four 2 Score ponovno dolazi u Hrvatsku. Ovaj put turnir će biti održan 12. travnja na terenimau Osijeku, gdje će se okupiti svi onikoji vjeruju da mogu ovladati izazovnim pravilima ovog turnira.Radi se o utakmicama od, na kojima golovi u prvoj i zadnjoj minuti vrijede dvostruko. Timovi pak imaju po 4 igrača na terenu i nemaju pravo koristiti golmana niti ulaziti u prostor ispred vlastitog gola. To daje posebnu dinamiku Red Bull Four 2 Score dvobojima i čini ih neizvjesnima do posljednje sekunde, čak i kad neki tim ima prednost od dva ili više razlike.U Osijeku se 12. travnja očekuje. Na svoje bi ponovo mogli doći oni timovi kojima je koncentracija na vrhuncu kad dođu najvažnije utakmice. Neće biti nevažna ni fizička sprema, jer svaka će ekipa odigrati pregršt utakmica istog dana pa neće biti lako sačuvati svježinu za završnicu.Što je najvažnije,je odlazak na globalnu završnicu u Leipzig u rujnu. Tamo su već igrali hrvatski timovi No Name i Svih 5 u prethodnim izdanjima ovog spektakla, a sada tražimo nove majstore malog nogometa koji će predstavljati Hrvatsku protiv najboljih svjetskih Red Bull Four 2 Score timova.Prijave su otvorene ovdje