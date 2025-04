Hrvatski reprezentativci

Iza nas je drugi dan podij treninga. Naši sportaši isprobali su sprave koje smo po prvi put postavili na posebnom podiju kakav bude na primjerice Svjetskim i Europskim prvenstvima. U Osijek su došli natjecatelji iz 36 zemalja svijeta, preko 160 sportaša, 7 aktualnih osvajača olimpijskih medalja iz Pariza i mi smo najposjećenija etapa Svjetskog kupa ove godine. Unosimo svake godine novosti, a ove smo dali dvostruki nagradni fond za sportaše, prvi smo uveli nagrade za trenere, imamo natjecateljski podij koji je najzahtjevniji produkcijski dio gdje su nam kineski stručnjaci nekoliko dana pomagali u postavljanju te posebne gimnastičke pozornice

Vladimir Mađarević

Ljudi su jako zadovoljni, a upravo to zadovoljstvo sportaša i njihovih timova nama je prioritet. Svake godine tu ljestvicu pokušavamo podići na još veću razinu i mislim da smo ove godine uspjeli u tome. U narednim godinama kada se ovdje sportaši budu borili i za Olimpijske igre u Los Angelesu, možemo očekivati još veći broj zemalja sudionica. Sve više novinara nas prati, sve više ljudi sa strane dolazi u Osijek, a ove godine smo pripremili i niz novih popratnih sadržaja za sve koji dođu u Osijek. Za sportaše je to Athletes Lounge gdje će se moći opustiti, igrati stolni tenis, razne igrice, pratiti natjecanje iz udobnih fotelja, a gledatelje ispred Gradskog vrta čeka Parkour poligon, natjecanje u ovoj najmlađoj gimnastičkoj disciplini i niz nagradnih igara. Imamo i najveći dječji kutak s raznim poligonima, gastro kutak... Spremamo ozbiljan sportski spektakl za sve uzraste i izvan tribina i na njima, a Osijek je poznat u svijetu gimnastike po punom gledalištu, po nogometnoj atmosferi i huku s tribina koji oduševljava sve gimnastičare. Vjerujem da ćemo takvu kulisu napraviti i u subotu i nedjelju, zato pozivam sve da dođu i uživaju u subotu i nedjelju u ovom spektaklu

Osam mjeseci nakon Pariza, mog nastupa na Olimpijskim igrama i dosta teškog puta od tada do danas, čeka me prvi nastup. Imao sam u tom periodu dvije ozljede koje sam na sreću uspio sanirati i spreman sam za ono što je ispred mene. Neće biti lagano, jer nam je došlo 36 zemalja, veliki broj gimnastičara, a meni su i na parteru i preskoku došli gotovo svi finalisti iz Pariza, i srebro i bronca na obje sprave. Nikako ne mogu pobjeći od tog Pariza, ali kako tamo nisam stigao uživati u nastupu, moj glavni cilj u Osijeku je da pokušam uživati i da se ravnopravno borim sa svim tim velikim imenima koja su došla u moj grad

Za mene je 15 godina nastupa u Osijeku i nije nikakva tajna da mi je ovo najdraži, ali i najbolji Svjetski kup i organizacijski, ali ove godine i po konkurenciji najjači. Skoro godinu dana nisam nastupao, tako da je ovo probno natjecanje za mene, ipak je glavni dio sezone Europsko prvenstvo u Njemačkoj za mjesec i pol dana. Nisam još 100% spreman, vučem ozljedu od prošle godine koja nije još sanirana do kraja, tako da ću u kvalifikacijama sutra ići nešto lakšu vježbu i ako sve sjedne, imam šanse za finale. Ako uđem, u finalu ću možda kao prošle godine riskirati i ići sve što znam. Prošle godine je upalilo i bio sam srebrni, ali ne bih imao ništa protiv da ovaj put budem i brončani

Filip Ude

Žao mi je što je Tin Srbić zbog ozljede morao otkazati nastup, fali mi kao prijatelj ovdje zato ću, a vjerujem i ostatak reprezentacije, dati sve da napravimo vježbu i za njega. Da ga malo oraspoložimo, a možda dođe i ovdje navijati za nas

Visoko sam digao letvicu s tom medaljom. Ove godine je Osijek još jači i teže će biti doći do medalje, ali ja bih za početak samo želio odraditi vježbu od početka do kraja, pa gdje me to dovede, bit ću zadovoljan

Iza mene je nekoliko Svjetskih kupova ove sezone i mislim da sam u dobroj formi. Veselim se svom nastupu ovdje, pogotovo ove godine kada je Osijek digao ljestvicu i ušao u najviši rang Svjetskog kupa. Strašna je konkurencija ove godine, bit će teško doći do finala, ali dat ću sve da to uspijem

Uvijek je čast nastupati pred domaćom publikom, na ovoj velikoj pozornici, a ove godine imamo i podij što nam stvara dodatni pritisak jer smo sada još više u središtu pozornosti. Ali, to nam daje i veliko zadovoljstvo, jer svi volimo nastupati u Osijeku. Želim odraditi svoje skokove najbolje što mogu i u ovoj nevjerojatnoj konkurenciji ostaje mi samo nadati se najboljem

Drago mi je što sam se uspjela spremiti za Svjetski kup u Osijeku i što ću opet nastupiti ovdje. S obzirom na to da sam se zadnjih 6 mjeseci borila s ozljedom leđa, bilo je teško vraćati se, ali uspjela sam, rehabilitacija je prošla dobro i tu sam, spremna. Prošle dvije godine u Osijeku bile su dvije bronce, govorila sam da mi je želja ulazak u finale i borba za medalju, tako da ću i ove godine nastaviti s istim razmišljanjem - cilj je ući u finale i u nedjelju se boriti za medalju

Plan je bio da na ovom SK u Osijeku nastupim na tri sprave, ali prije dva tjedna na SK u Antalyji dogodila se ozljeda. Uspjela sam je sanirati, ali odlučili smo da ću se ovdje fokusirati na gredu. Nadam se da ću napraviti svoju najbolju vježbu

Spreman sam, nabrijan, želim vidjeti kako stojim s najboljima od najboljih u ovom sportu, a ovdje nas ima preko 50 natjecatelja na parteru. Želim se pokazati u najboljem svjetlu, izaći zadovoljan s partera nakon vježbe, a sve drugo je izvan moje kontrole

Eventim

caffe baru osječkog Sokol centra

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

