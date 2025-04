Osječko-baranjske županije

I ovim povodom želimo zahvaliti i dati podršku svim vatrogascima koji djeluju u Osječko-baranjskoj županiji. Vrijednost dodijeljenih sredstava je 180.000,00 eura, međutim Županija financira i redovan rad Vatrogasne zajednice OBŽ, pa naša izdvajanja za vatrogastvo godišnje iznose ukupno oko 425.000,00 eura. Znamo da je izuzetno važno ulagati u ljude, opremanje i zdravstvene preglede, no mora se voditi briga i o prostornim uvjetima, kao i o svemu što vatrogasce čini spremnima na sve nedaće, a kojih je iz godine u godinu sve više. Naime, vatrogasci se ne bave uvijek samo njihovim primarnim poslom, nego su na raspolaganju svim stanovnicima kada god se ukaže potreba. Imali smo prilike vidjeti kako funkcioniraju kada su bili veliki požari i poplave, pa im i ovoga puta zahvaljujem na njihovom humanom činu i svemu onome što čine za stanovništvo. Ovakve potpore nastavit će se i u narednom razdoblju jer je vatrogastvo u Osječko-baranjskoj županiji na stvarno visokoj razini i to je nešto što se treba zadržati

Posljednjih godina je bitno unaprijeđena suradnja između Županije i dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno vatrogasaca, a kroz potpore se uvelike doprinijelo opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih postrojbi. Opreme uvijek može biti više, može biti bolje jer su pred nama sasvim drugačiji izazovi i radimo više poslova koji nisu primarni za vatrogasce. Međutim, uvijek smo na raspolaganju ljudima koje štitimo, a za to nam je potrebna i određena oprema. Zahvaljujem Osječko-baranjskoj županiji koja je izdvojila 180.000,00 eura za ove potpore, kao i za osiguranje vatrogasaca i liječničke preglede. Taj veliki spektar potpora uvelike pomaže rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih postrojbi na našem području. Vatrogasci su uvijek bili i bit će prvi udarni stup koji treba pomoći mještanima Osječko-baranjske županije i cijele Republike Hrvatske gdje je to potrebno. Mi se za to obučavamo, spremamo, opremamo, čekamo poziv i idemo na posao

Zdenko Čarapar,

Marin Mandarić

Prošle godine završili smo izgradnju nove garaže DVD-a u Ivanovcima Đakovačkim, a danas ćemo potpisati ugovor za financiranje nabave klima uređaja kako bi vatrogascima bio puno ugodniji rad u tim prostorima. DVD Đakovo je dobio potporu za uređenje velike dvorane u Đakovu, a DVD Piškorevci i DVD Perkovci za nabavku opreme te možemo izraziti zadovoljstvo suradnjom s Osječko-baranjskom županijom i na području vatrogastva. Kontinuirano se trudimo ulagati u ljude, infrastrukturu i opremu da bi i zaštita od požara bila na primjerenoj razini

Tekst i foto: OBŽ

Na područjudjeluju(Osijek, Našice, Čepin i Beli Manastir), jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu i 153 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Županija naravno kontinuirano podupire i prati njihovo djelovanje, a ove godine, poredza troškove zdravstvenih pregleda i kolektivno osiguranje, Županija je za pet vrsta potpora u vatrogastvu u 2025. godini osigurala, za čiju je raspodjelu danas (9. travnja 2025. godine) zamjenik županapotpisao ugovore s predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih vatrogasnih postrojbi i jedinica lokalne samouprave.- rekao je zamjenik župana- kazao jepredsjednik Vatrogasne zajednice OBŽ, koja ukupno okuplja oko 10.000 vatrogasaca.Gradonačelniknaglasio je kako Grad Đakovo zajedno s vatrogasnim društvima svake godine prijavljuje više projekata. -- poručio je Mandarić.