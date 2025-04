godišnja doba

promjenjivo vrijeme

sunčano

umjerenom naoblakom

-2°C

14°C

5°C

11°C

3°C,

17°C

Foto: Osijek031.com

U travnju smo imali sva. No, slijedi proljetni dio godine. U nastavku tjedna prevladavat će. Danas i sutra bit će djelomicemjestimice s. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU četvrtak će prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz pokoji poslijepodnevni pljusak. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. U petak više sunca. Bit će pretežno vedro vrijeme. Jutarnja temperatura doa dnevna do