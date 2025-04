Svetoj Nedelji

Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend

fizičku spremu, izdržljivost i mentalnu snagu

2250 natjecatelja

apana, Čilea, Sjedinjenih Američkih Država do Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Švedske i Nizozemske

Dario Zurovec

najveći event

Ovaj međunarodni sportski događaj ne samo da testira granice snage i izdržljivosti, već i snažno brendira Svetu Nedelju kao destinaciju adrenalinskog sporta i vrhunskih izazova

prava prijestolnica

4-godišnji Spartanac

64 godine

borili'

21K s 30 prepreka – Beast

Beast - duga 21K

betonskih kugli

gađanje mete kopljem i nošenje vreća s pijeskom

proljetne temperature

obiteljski dan

ječja utrka te Night Sprint

Na Spartanu se natječem već 10 godina, a ovo mi je drugi puta na Santa Domenica Spartan Trifecta Weekendu i drago mi je da sam ove godine uspio popraviti rezultat te se na podiju podići s trećeg na prvo mjesto. Ruta je odlično dizajnirana, a Sveta Nedelja je predivna lokacija i zaista sam uživao natjecati se ovdje. Imao sam sreće jer natjecatelji iza mene nisu uspjeli pogoditi metu s kopljem pa sam uvjerljivo pobijedio. Vrijeme je bilo predivno, a najdraža prepreka bila mi je nošenje debla kroz vodu – što me i dodatno osvježilo u trenutku kad je sunce počelo pržiti, no ruke su mi se i dalje smrzavale te mi je to donijelo veći izazov u prelasku prepreka koje su uslijedile

Jan Vladar

Sprint i Super kategorijama

uspješnom savladavanju

Miloša Rajičevića

Bendeguza Kivesa

Od prve godine sudjelujem na Santa Domenica Spartan Trifecta Weekendu, a ove godine sam se natjecao u Super distanci te sam trebao biti prvi, ali kako nisam pogodio metu kopljem, morao sam odraditi kaznene marince. Tu sam izgubio dosta vremena i prva dva mjesta, ali sam zato dao sve od sebe da se ipak popnem na postolje

Miloš Rajičević

Jedinstvena energija

Prvenstvo hrvatske u OCR-u

Renato Kuzek, Luka Horvat i Luka Flegaru

Kristina Šimatić

Sara Petak i Lucija Rupnik

Osjećaj nakon ove pobjede je stvarno nevjerojatan! Jako sam sretna i zahvalna jer sam uspjela obraniti titulu državne prvakinje u OCR-u i osvojiti zlato prvi put u Age Group kategoriji na Spartan Raceu - i to na domaćem terenu. Utrka je bila brza i zabavna, a organizacija i atmosfera su zaista bile odlične! Ova pobjeda mi je dodatna motivacija za nove izazove, s ciljem promocije OCR sporta među mladima i predstavljanja Hrvatske na međunarodnim natjecanjima

Kristina Šimatić

Tekst: Ariana Veočić

Foto: Samir Kurtagić

[Sponzorirani članak]

Prošlog vikenda uodržano je treće izdanje najveće svjetske utrke s preprekama –. Na događaju je svojupokazaloiz cijeloga svijeta – od dalekog J, a zavidnih 40% natjecatelja došlo je iz Hrvatske.Gradonačelnik Svete Nedelje i jedan od sudionika Santa Domenica Spartan Trifecta Weekenda,, na otvorenju utrka istaknuo je kako je ovokoji su do sada organizirali. Posebno ga veseli činjenica kako su ove godine premašili prošlogodišnje brojke sudionika, postavivši novi rekord s više od dvije tisuće natjecatelja iz 20 različitih zemalja.“, rekao je Zurovec.Sveta Nedelja je, barem na nekoliko dana, postalaaktivnog življenja, sportskog duha i turizma, a želja za pobjedom i spartanski mentalitet bile su glavne pokretačke snage. Najmlađi sudionik,, natjecao se u dječjoj utrci dugoj 800 metara sa 7 prepreka, a onaj najstariji imao jete je uspješno prošao utrku na 10K s 25 prepreka zvanu Super u natjecateljskoj kategoriji.Uz već navedene, neustrašivi su se sudionici ''' i s vremenskim elementima u Sprint utrci (5K s 20 prepreka) te noćnoj verziji iste utrke u kojoj su put nezaustavljivim natjecateljima obasjavali mjesec i svjetla čeonih lampi i utrci dugojU subotu, prvog dana natjecanja, odvila se najbrutalnija utrka -tijekom koje su natjecatelji morali proći najteže prepreke, od kojih je Spartancima najviše muke zadavalo nošenjetežine 40 kilograma za muškarce i 20 kilograma za žene,teških 22,5 kilograma. S obzirom na to da se događaj odvija nekoliko mjeseci ranije od svojih prethodnih izdanja, vremenski su uvjeti pogodovali natjecateljima, a nižeublažile su surovu težinu Spartanove najteže utrke iako su tada najveći izazov predstavljale prepreke zbog kojih su sudionici morali ulaziti u vodu. Subota je bila i svojevrsnina Santa Domenica Spartan Trifecta Weekendu jer su se tada odvile i d. Prvo su roditelji bodrili svoje neustrašive mlade sportske nade u utrkama od 800 metara do 3 kilometra koje su okupile djecu od 4 do 14 godina, a zatim su oni ispraćali svoje roditelje u pravu noćnu avanturu dugu 5K koja je sa sobom donijela potpuno novu dimenziju OCR natjecanja - snalaženje na izazovnom, neravnom terenu i uspješan prelazak čak 20 različitih prepreka od kojih je svima najdraža bila preskakanje vatre kao posljednje prepreke na utrci koja je označavala i njen kraj te uspješnu pobjedu svakog pojedinca nad onim najvećim neprijateljem - samim sobom.“, rekao je pobjednik Beast utrke u Elite kategoriji,iz Slovačke.Posljednji dan događaja, u nedjelju, na teren su došli natjecatelji u. Njihov izazov, iako manji što se distance i broja prepreka u odnosu na Beast utrku tiče, krio se ne samo uprepreka i dolasku do cilja, već i u borbi s vremenskim neprilikama i daleko hladnijim vremenom u odnosu na prethodni dan. Zbog vremenskih uvjeta na terenu, dio je ruta prilagođen tako da sudionici ne ulaze u vodu zbog vlastite sigurnosti. No, ni to nije spriječilo natjecatelje željne adrenalina da hrabro krenu u svoje utrke i korak po korak, prepreku po prepreku dođu do toliko željene titule Spartanca. Sa svakim novim natjecateljem koji je uspješno prešao cilj sunce je sve više izlazilo, a vrijeme se polako popravljalo. Kulminacija cijeloga dana dogodila se u borbi za treće mjesto na postolju Super utrke u Elite kategoriji izmeđuiz Srbije iiz Mađarske koji su brzinom munje uletili u istoj sekundi na cilj, a u točnom određivanju onog, za stotinku, bržeg, nije pomogao ni photo finish ni snimke iz svih kuteva - tako da su obojica pobjedonosno, i zasluženo, stala na 3. mjesto na tronu.“, rekao je trećeplasiranio svom ludom iskustvu na utrci.svakog natjecatelja činila je nezamislivu atmosferu u festivalskom dijelu natjecanja, a, već svima jako dobro poznati, spartanski usklici odzvanjali su Orešjem i Svetom Nedeljom gotovo kao da smo na setu filma, a ne stvarnome, nerežiranom svijetu.Uz regularna Spartan natjecanja, dio Santa Domenica Spartan Trifecta Weekenda bilo je ikoje se održalo u nedjelju. Na njemu su briljiralimuškoj kategoriji, a najuspješnije u ženskoj kategoriji bile sukoja je obranila svoj prošlogodišnji naslov,. Iako se radi tek o 2. izdanju ovoga prvenstva, pomak u populariziranju OCR-a kao sporta u Hrvatskoj je neporeciv, a svi daljnji napori udruga i pojedinaca koji ga nastavljaju promovirati njegov će tijek samo ubrzati.“, izjavila je državna prvakinja u utrkama s preprekama,Za sve vas koji, zbog nedostatka slobodnog vremena ili hrabrosti, niste mogli sudjelovati na Santa Domenica Spartan Trifecta Weekendu postoji još jedna šansa da se okušate na ultimativnom fizičkom poligonu i to ovoga listopada na Hvaru kada će se tamo odviti Spartan World Championship.