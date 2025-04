DOBRO World Cupu u Osijeku

Proteklih godina obavezno sam dolazila u Osijek pratiti ovo natjecanje uživo. Ne mogu vjerovati da će sada moji roditelji i bake i djedovi doći gledati mene. I da ću biti u tako jakom hrvatskom timu

Volim kad vidim nekoga svog na tribinama. Pogleda na roditelje na tribinama me nekako smiri ako sam nervozna. A kad se sjetim da je meni bilo stresno čak i gledati naše sportaše u Osijeku, dobro će mi doći roditelji kao podrška. Prođe me jeza kad pomislim da bih ja mogla nastupati u onoj nevjerojatnoj atmosferi finala u Osijeku. Koliko god da je ona stresna, sigurna sam da je istovremeno i predobar osjećaj ako napraviš svoju vježbu

Uh, vučem i punu torbu knjiga

Knjige uvijek idu sa mnom na put. I na Svjetske kupove i bilo gdje da idem. Nije jednostavno, ali uspijevam nekako. Dani su mi preopterećeni, svaka minuta je isplanirana. Pokušavam da treninzi budu što bolji i mogu reći da sam zadovoljna kako idu. Trenutačno imam dosta ispita, pokušavam što više trenirati, a opet i odrađivati sve školske obaveze.

nije mi žao što je tako

Kao i vjerojatno većina naših reprezentativaca, propustila sam puno toga zbog gimnastike. Puno izleta, rođendana, tuluma s prijateljima… Ali, gimnastika je moja ljubav, s njom imam velike, olimpijske snove i dat ću sve da ih ostvarim. Roditelji su me s tri godine upisali na gimnastiku, nakon što sam vidjela brata kako je trenira. Bila je to ljubav na prvi pogled. I mislim da s gimnastikom ni ne može drukčije. Ili je zavolite odmah i ostanete u dvorani ili je nikad ne zavolite. Jer je doista teška. Kod mene je srećom bilo ovo prvo. Žrtvovala sam puno toga da bih uspjela u gimnastici, ali, nije mi žao, jer vidim da se sve isplatilo.

vrhunsku gimnastiku

Svaki dan treniram cijeli višeboj. Jer, s njim ću lakše doći do Olimpijskih igara. Greda mi je najdraža, nju ću raditi i u Osijeku i nju mi je u Rijeci nekako najlakše trenirati. Za druge sprave, a pogotovo za parter, uvjeti su puno teži. Mi u biti ni nemamo parter u dvorani nego samo komad parterne staze.

Julijom Ljubančić

Da sam imala bolje uvjete, možda bi i prije došli neki veći rezultati, ovako mi za stabilizaciju elemenata treba malo više vremena. Ali, imam super trenericu Juliju koja radi sve kako ne bih osjetila da mi nešto od uvjeta nedostaje.

seniorsku karijeru

Nije jednostavan prelazak iz juniora u seniore, ali mislim da sam se dobro snašla. Očekivala sam da će biti čak i teže

Za vrijeme treninga na gredi, u jednom elementu mi je skliznula noga, pala sam na rebro i uganula nogu. Fizioterapeuti su pokušali sanirati, ali nisam mogla nastupiti. To je razlog što ću u Osijeku raditi samo gredu, preriskantno bi bilo da idem i s preskokom i parterom koji su bili u planu. Ne smijemo riskirati još težu ozljedu. Greda mi je svakako najjača sprava, idem start 5.4 i trenutačno se fokusiram samo na to. Želja mi je ove godine doći i do prve medalje na Svjetskom kupu, a ako bi se to dogodilo baš u Osijeku, to bi vrijedilo dvostruko. Ako napravim savršenu vježbu, smijem se za početak nadati finalu. Iako znam da dolazi puno velikih zvijezda, čak i Melnikova koju sam pratila na televiziji od kad sam bila mala. Ne mogu vjerovati da ću sad nastupiti s njom!

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Slobodan Kadić/HGS

Riječka gimnastika drugu godinu zaredom imat će dvoje predstavnika na(10-13. travnja). Uz parteraša(GK Rijeka), ponovo će biti jedna mlada debitantica. Prošle godine bila je to(finale na dvovisinskim ručama), a ovaj put u Gradskom vrtu premijeru ima njezina 17-godišnja klupska kolegica“, oduševljeno će Mila..“Iz Rijeke put Osijeka uz Milu neće samo obitelj.“, kroz smijeh će ova srednjoškolka, učenica 2. razreda Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci.Ipak kaže „“.I to u gotovo nemogućim uvjetima zau Rijeci.Zato su rezultati koje postiže s trenericom, ujedno vrhunskom međunarodnom sutkinjom Hrvatskog gimnastičkog saveza, još i veći.Mila jeotvorila prošle godine, sa 16 godina i odmah zasjala na velikoj sceni. Odradila je pet turnira Svjetskog kupa, izborila tri finala i bila dio hrvatske seniorske reprezentacije na Europskom prvenstvu..“Ovu sezonu trebala je otvoriti nastupom na Svjetskom kupu u Antalyji, no zbog ozljede, morala je otkazati kvalifikacije. Osijek će joj zato biti prvi Svjetski kup.