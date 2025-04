Ulici Augusta Šenoe

Tekst i foto: OBŽ

Povodom završetka radova ui početka rekonstrukcijeu Dardi je održanna komu je općinski načelniko aktualnostima u ovoj općini informirao obnašatelja dužnosti župana Osječko-baranjske županije, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, državnog tajnika u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EUte saborsku zastupnicui zastupnika. Nakon sastanka upriličen je obilazak gradilišta, kao i svečano otvorenje obnovljene ulice A. Šenoe.- rekao jeNaglasio je kako Županija ne može rasti ako ne rastu njezine jedinice lokalne samouprave, a Općina Darda je primjer općine koja zadnjih godina. -- kazao je Lukić te čestitao i izvođačima radova, tvrtkiiz Osijeka. Dodao je da je ŽupanijaUlice Augusta Šenoe sa, prekorealiziran je jedan projekt, a intenzivno se radi na stvaranju uvjeta za jednosmjensku nastavu u- istaknula je saborska zastupnicaU vezi daljnje suradnje Općine Darda i Osječko-baranjske županije navela je prije svega uvođenje jednosmjenske nastave u Osnovnu školu. -- najavila je Tramišak.Načelnik Općine Dardaje naglasio važnost svih projekata koji se provode u općini. Na primjer, Ulica žrtava Domovinskog rata vodi do sportske dvorane, dječjeg vrtića i osnovne škole, pa kompletno naselje njome komunicira, a to znači da njome svakoga dana roditelji dovodeu dječji vrtić, Osnovnu školu pohađa, od kojih mnoge prevoze roditelji u automobilima. Za ukupnu sigurnost stoga je važan svaki detalj uređenja ulice duge nešto više od kilometra, koja će do kraja godine dobiti novi kolnik širine 5,5 metara, pješačke staze s obiju strana, kolne ulaze, novu javnu rasvjetu, dok će se oborinska kanalizacija riješiti zatvaranjem kanala.Ovu investiciju vrijednuu stopostotnom iznosu financirat će Ministarstvo poljoprivrede u sklopu projekta obnove nerazvrstanih cesta i potpore infrastrukturi u ruralnim mjestima. -- rekao je državni tajnikNačelnikna kraju je zahvalio na korektnoj suradnji Osječko-baranjskoj županiji i svim ministarstva kod kojih je - kako je kazao -