Foto: GPP Osijek

Prilikom predstavljanja, 7. ožujka 2025. na kolosijeku ispred remize u Hadrijanovoj ulici, istaknuto je kako se očekuje da ćeu redoviti prijevoz putnika biti uključeno nakon pet tjedana. To je razdoblje planirano zanovih tramvajskih kola, testiranje naponske mreže i novih ispravljačkih stanica te za izvođenje svih potrebnih tehničkih prilagodbi na prijevoznim rutama.Riječ je ovremenskom razdoblju jer nije u pitanju serijski proizvedeno prijevozno sredstvo, nego je novi osječki tramvajtemeljem posebnih tehničkih specifikacija. To je prvo od deset vozila naručenih za našu flotu i značajno se razlikuje čak i od prvog zagrebačkog tramvaja koji je proizveden prema drukčijim tehničkim specifikacijama. Stoga ga je potrebno testirati u realnim okolnostima.Tri tjedna nakon prve tehničke vožnje novi je tramvajkompletnom aktualnom prijevoznom rutom, odnosno novim i starim dionicama pruge na tramvajskoj liniji broj 1 (T1) u dijelu koji je trenutačno u upotrebi i dionicama na tramvajskoj liniji broj 2 (T2).Također, poslije tehničke prilagodbe kolosijeka i potrebnih statičkih mjerenja novo je vozilou tramvajsku remizu, gdje ćemo smještati i sve nove tramvaje kako budu pristizali.Tijekom razdoblja testiranja vozila, pruge, naponske mreže i ispravljačkog sustava dogodile su se ikoje su, zbog različite interpretacije u javnim medijima, moguće među građanima Osijeka stvorile potrebu za dodatnim pojašnjenjima.Najprije je nadošlo donaponske mreže uslijed čega je(trola) novog tramvaja. Mreža jezategnuta i vraćena u upotrebu, a vozilo je upućeno na početnu postaju zahvaljujući ugrađenom alternativnom baterijskom napajanju, paredoviti promet drugih tramvaja. Utvrđena je greška prilikom izgradnje naponske mreže te je izvođač radova na naponskoj mreži u najkraćem rokunovi pantograf, koji je onda o njegovom trošku ugrađen na naš novi tramvaj. Novi pantograf stajao je, svi su troškovitako da to građane Osijeka nije koštalo ništa, a zbog neugodnosti smo primili i ispriku izvođača radova na izgradnji naponske mreže. Dodatno, također o trošku izvođača, mreža će na tom potezu bitina još dva stupa kako ne bi došlo do ponavljanja problema.Nedugo nakon toga dogodio se iu novoj ispravljačkoj stanici u Vrtu Jagode Truhelke zbog kojega je tramvajski promet za. Utvrđena jena novom transformatoru i sve troškove njegovog popravka, odnosno zamjene prihvatio je platiti izvođač radova, tako da ni u ovom slučajutroška za naše gradsko poduzeće.U narednom razdobljuvozila u realnim prometnim uvjetima i predano kontroliramo sustav i opremu. Paralelno, provodimoza upravljanje novim tramvajem i vjerujemo da će u predviđenom roku biti upućen u redovitu vožnju kako bi primio i prve putnike.