Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Vlada je nauputilakojim se, između ostalog, predviđakojivjerske, moralne ili nacionalne osjećaje, ali iagresorsku vojsku u Domovinskom ratu i to u roku od 30 dana od stupanja Zakona na snagu.Zakonom se propisuje da se spornima mogu smatrati samo spomenici podignuti nakonkako se ne bi otvorio put širem povijesnom revizionizmu i daljnjim podjelama u društvu. Sporne nadgrobne spomenikebilo tko, a uvest će se povjerenstava na razini županija i ona bi, ako je to potrebno, davala mišljenje o njihovoj prikladnosti. Ako sam korisnik grobnog mjesta spomeniku zakonskom roku, uklanjanje bi se izvršilo putem trećih osoba. Ako ga vlasnik groba na kojem se nalazi takav spomenik ne ukloni, prijeti mu i kazna", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovineOvim zakonom groblja i krematoriji kaoostaju u vlasništvu lokalnih jedinica. Diomorat će biti javan kako bi građani bili upoznati s brojem slobodnih grobnih mjesta i korisnicima postojećih, a sve s ciljem povećavanja transparentnosti i olakšavanja građanima da dođu do grobnog mjesta.Također, novi Zakonom se propisuje iizmeđu dva ukopa na isto grobno mjesto. Posmrtni ostaci koji se nalaze u grobu mogu se spustiti u produbljenje groba nakon proteka 10 godina od ukopa, a premještanje posmrtnih ostataka u grobnici radiukopnog mjesta za novi ukop može se obaviti nakon proteka 20 godina od ukopa u grobnicu, ali pritom moraju biti ostvareni i drugi uvjeti, primjerice da se tijelo u dovoljnoj mjeri razgradilo.