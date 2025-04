Medicinskog fakulteta u Osijeku

Ovogodišnjom temom želimo ukazati na važnost zdravlja srca, a upravo su kardiovaskularne bolesti koje pogađaju isto, vodeće u svijetu. O novim spoznajama i izazovima, ali i najzanimljivijim slučajevima s kojima su se susreli, govorit će stručnjaci tog područja iz Hrvatske i svijeta kroz brojna stručna predavanja, radionice i okrugli stol

Iz godine u godinu, sedmi put zaredom, izvrsno radite ovakve kongrese i na tomu vam čestitam. Isto tako čestitam i na povezivanju koje činite za sve sudionike jer kada u narednom razdoblju budete radili u svojoj struci uvijek će vam biti važno mišljenje vaših kolega, bit će vam važno da ste povezani i možete razmijeniti svoja iskustva. Ovom prigodom posebno želim naglasiti izuzetno važan projekt na komu radimo, a to je novi Klinički bolnički centar u Osijeku, vrijednosti oko 800 milijuna eura. Građevinska dozvola je izdana, očekujemo uskoro natječaj i početak radova, pa sam uvjeren da ćete i ovdje u Osijeku imati prilike razvijati svoje vještine i aktivnosti

U organizaciji studenatadanas (3. travnja 2025. godine) u prostorijama Građevinskog fakulteta u Osijeku otvoren je. Riječ je o kongresu, jednom od novijih područja u medicini koje se bavi implementacijom saznanja iz temeljnih kliničkih znanosti u kliničku praksu.Glavna tema ovogodišnjeg OSCON-a je, a Kongres je okupio, najviše do sada, s tim da je. Sudionici kongresa su uglavnom studenti osječkog Medicinskog fakulteta te mladi liječnici i specijalizanti iz cijele Hrvatske. Ove godine sudjeluju i studenti Dentalne medicine i zdravstva, Odjela za biotehnologiju, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.Na Kongresu također sudjeluje do sada najveći broj liječnika, i to iz KBC Osijek, KBC Sestre Milosrdnice, Opće bolnice „Dr. J. Benčević“, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke, Vukovarsko-srijemske, Zadarske županije i Osječko-baranjske županije, kao i liječnici obiteljske medicine iz cijele Hrvatske, a među sudionicima su i gosti iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske.- rekao je član Organizacijskog odboraSudionike 7. Kongresa OSCON pozdravili su zamjenik župana Osječko-baranjske županije, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc., ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek doc. dr. sc.i dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku prof. dr. sc.- rekao je zamjenik županaGlavni ciljevi kongresa su stjecanjebitnih za buduću karijeru, sklapanje novih poznanstava radi razvitka kvalitetne intersektorske i internacionalne suradnje, svladavanje straha od izlaganja na znanstvenom skupu te poticaj znanstvene komponente medicine koja je često zanemarena, a na koju bi u budućnosti trebalo stavljati sve veći naglasak.