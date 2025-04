Mješoviti zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

veliki trijumf

Prvu nagradu i titulu pobjednika

međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Veroni

Valeriji Fischbach

posebna nagrada

Concorso internazionale di canto corale

Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Velike Britanije

Italije (Giorgio Croci, Mateja Černic, Lorenzo Donati, Giorgio Mazzucato, Enrico Miaroma), Njemačke (Wolfgang Tropf) i Hrvatske (Bojan Pogrmilović)

kontinuirano

Franjo Kuhač

prvi glazbeni povjesničar, muzikolog i etnomuzikolog

40-ak učenika

18 prvih

6 Oskara znanja

Valerija Fischbach

Hrvatskog pjevačkog društva ,,Lipa’’

50 zapaženih nagrada

Pečatom Grada Osijeka

513 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika

Godišnja nagrada Hrvatskoga društva glazbenih i plesnih pedagoga

koncertu prijateljstva

Osijek, Slavoniju i Baranju te Hrvatsku kulturu

Bašić

Fischbach

Kristina Hegeduš

Tomislav Hajduković

Sunčana Bašić

Martina Vidaković

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Tekst i foto: GSFK

Srednjoškolskiostvario jena međunarodnoj sceni osvojivšina(Italija), a dirigentici zbora, prof. dodijeljena je iza najbolji izbor natjecateljskog programa!, međunarodno je zborsko natjecanje za neprofesionalne zborske skupine, manifestacija koja svake godine okupi desetke zborova sa svih kontinenata, a 33. izdanje ovoga natjecanja održalo se od 26. do 29. ožujka 2025. godine. Ukupno se natjecalo 11 zborova iz, a ocjenjivao ih je sedmeročlani međunarodni žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka u području zborske glazbe izGlazbena škola Franje Kuhača Osijek od 1921. godineprovodi glazbeno obrazovanje u Osijeku. Može se ustvrditi kako je službeni susret s interkulturalnošću u glazbi na razini Osijeka, ali i Hrvatske, učinio(Osijek, 1834. – Zagreb, 1911.),, po kojemu od 1961. škola nosi naziv. Svi današnji interkulturalni projekti Glazbene škole izravna su baština Kuhačeve interkulturalnosti koju je ostvarivao kroz studijska putovanja i istraživanja i iskušavanja glazbe diljem Hrvatske i izvan nje.Mješoviti zbor Glazbene škole Franje Kuhača Osijek brojisrednje glazbene škole u dobi od 15 do 20 godina starosti. Od 1998. zbor je uspješno nastupio na više domaćih i međunarodnih festivala i natjecanja (Italija, Austrija, Slovenija, Švicarska) te je osvojio pregršt nagrada od kojih je(12 državnih i 6 međunarodnih). Slijedom toga zbor je dobitnik- prestižne nagrade koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske za iznimne rezultate postignute na natjecanjima učenika, a posljednji je Oskar osvojen prošle, 2023./2024. školske godine. Zbor njeguje pretežito višeglasno a cappella pjevanje klasičnih skladbi različitih stilskih obilježja. Na natjecanju se predstavio sljedećim programom u trajanju od 20 minuta: Jacobus Gallus - Nemo placet stultis; Ivan Zajc - Ljepota cvijećem krasi se, Plavo kad nebo tone; Benjamin Britten - A Hymn to the Virgin; Z. Randall Stroope - The Conversion of Saul; Robert Chilcott - A Little Jazz Mass: Kyrie, Gloria. Odabrani program je prema mišljenju stručnoga suda proglašen najboljim te je dirigentici Fischbach uručena posebna nagrada., prof. dirigira zborom od 2021. godine. Poznata i kao dirigenticaosvojila je preko, realizirala mnoge projekte i nastupe u Osijeku i izvan njega, promovirajući kulturnu scenu i grad Osijek u zemlji i inozemstvu. Grad Osijek nagradio ju je 2012. godineza izvanredna postignuća u području glazbene kulture. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uručilo joj je priznanje i nagradu za postignute rezultate u školskoj godini 2023./2024., kao jednoj odu Republici Hrvatskoj, a pripala joj je iOsim službenog dijela natjecanja na pozornici dvorane Palazzo della Gran Guardia, zbor je nastupio i nau najstarijoj crkvi u Veroni (iz V. Stoljeća) Santo Stefano, uz domaćinstvo talijanskog komornog zbora Gruppetto dall'Oca Verona s kojima se veselo druženje uz pjesmu nastavilo i nakon koncertnog nastupa. Naravno, boravak u Veroni iskorišten je i za obilazak jedinstvenih povijesnih i turističkih znamenitosti te pjevanje na nekoliko lokacija u Veroni, Veneciji te otocima Murano i Burano, a vodstvu i članovima zbora bilo je u tim prigodama zadovoljstvo kvalitetno predstavitiUoči ceremonije dodjele nagrada ravnateljicai dirigenticanazočile su svečanom prijemu u Gradskoj vijećnici Verone gdje su razmijenile poklone s predstavnikom Grada Verone i organizatorima natjecanja Associazione gruppi corali Veronesi koje je predstavljao karizmatični predsjednik, gosp. Lino Pasetto. Na ceremoniji zatvaranja u veličanstvenom Teatru Filarmonico di Verona ponovo se zaorila pjesma, kuhačevci su proglašeni pobjednicima te su još jedanput zapjevali i uz ostale zborove podijelili radost zajedničkog muziciranja.Sjajnom rezultatu ovoga natjecanja prethodile su višemjesečne pripreme, a za pripremljenost zbora uz dirigenticu Fischbach zaslužni su i, mag. mus. (korepetitorica zbora),, prof., (perkusionist) te, prof. (ravnateljica), kao i(pedagoginja i voditeljica putovanja) koje su odradile velik dio posla u organizacijskom dijelu. Najveća pohvala dakako pripada samim učenicima, mladim pjevačima koji su ponovno dokazali da se uz rad, trud i predanost mogu doseći zavidni vrhunski rezultati.Ovim putem kuhačevci zahvaljujukoji redovito financijski podupiru rad škole, a posebna zahvala pripada sponzorima i roditeljima učenika koji su omogućili odlazak zbora na ovo prestižno natjecanje koje će svima ostati u lijepom sjećanju.