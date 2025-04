kvalifikacijskog dana

Marko Sambolec

Gimnastički klub Marijan Zadravec Macan

Prošle godine sam poželio prvu medalju na SK i ostvario sam je u Osijeku. Sada ne bih imao ništa protiv da Filip i ja sve to ponovimo

Odmah bih potpisao još jednu broncu. Pogotovo kad znate kakva je konkurencija ove godine u Osijeku. Ne čudi me što dolaze svi, osim što je od ove godine u najvišem rangu serije Svjetskog kupa, Osijek nama sportašima, ali siguran sam i navijačima, daje puno više nego drugi turniri. Ne govorim to zato što sam iz Hrvatske, to svi sportaši kažu. Jednostavno, sve je podređeno nama i stvarno se super osjećamo na tom natjecanju.

najbolji

Uzeo sam priliku koja se ponudila. Iako, nije nama domaćin reprezentativcima lako nastupiti u Osijeku. Nećemo se lagati. Veći je teret ako zezneš u Osijeku, pred svojim ljudima, svojim obiteljima, ali isto tako je ako uspiješ - puno veća nagrada. Puno je ljepše ući u Osijeku u finale nego bilo gdje drugo.

Filipa Udea

On je prošao sve i osvojio sve što se dalo u gimnastici i naravno da je privilegija prvo dijeliti dvoranu i trenirati uz njega, a onda i ići na natjecanja s njim. A i ako zeznem, znam da ima netko tko može spasiti situaciju i za klub i za reprezentaciju

Evo prošli vikend smo u Osijeku imali kontrolni trening reprezentacije za Europsko prvenstvo koje nas u svibnju čeka u Njemačkoj. Uz Srbića i Benovića na njihovim spravama, nas 4 vježbača na konju s hvataljkama izborili smo mjesto u timu, Ude, Žugec, Rabić i ja. I naravno da je onda lakše svakome od nas nastupati kad nas je više. Super je kad se pritisak može rasporediti na 4 dijela. Znaš da nije sve na jednom čovjeku. Nadam se da će bar jedan od nas napraviti dobar posao.

6. junior Europe

Dobro sam otvorio sezonu na kontrolnim treninzima, nažalost na Svjetskim kupovima u Bakuu i Antalyji nisam odradio kako sam trebao, na oba sam zeznuo na saskoku. Osijek će mi, nadam se, biti treća sreća. Nakon Osijeka me čeka još Varna, pa EP i vidjet ćemo što ću još izboriti. Idemo korak po korak. Tek smo na početku novog olimpijskog ciklusa, dosta toga nam je novo. Sa 10 elemenata pali smo na 8 prema novom pravilniku i sada smo se nekako svi poravnali. Nema više toliko izrazitih favorita, zato vjerujem da svi imamo veće šanse i za plasman na Olimpijske igre

Nije prvotravanjska šala, odbrojavanje do DOBRO World Cupa u Osijeku došlo je do broja devet. Još nas samo toliko dana čeka do prvogu dvorani Gradski vrt (10. travnja), a upravo tog dana čakhrvatski reprezentativaca pokušat će izboriti finala.Jedan od njih je i 23-godišnji, Varaždinac koji nastupa za čakovečkiu timu s velikim Filipom Udeom. Sa svojim uzorom s kojim je prošle godine prvi put nastupio u Osijeku i odmah su zajedno stali na postolje. Filip sa srebrom, Marko s broncom oko vrata.“, u uvodu će ovaj specijalist za konja s hvataljkama.Marko je prošle godine namogući način iskoristio premijeru u Osijeku.Priznaje da mu je lakše na natjecanja ići uz svog klupskog kolegu. Iako su jedan drugome konkurencija na konju s hvataljkama.“, nasmijao se Marko.Sambolecu koji je 2018. bio, Leipzig će biti treće seniorsko EP nakon Basela 2021. i Riminija prošle godine.“, poručio je Marko Sambolec.