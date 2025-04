proljeće

Portastična srijeda

obnovu

osvježavanje

živahnih boja

sunčane dane

Zecoš

Uskršnja potraga za pisanicama

pripremaju

subotu, 12. travnja

Zecoš i Portoš

Facepainting

Mini Disco Show

Portanova poklon karticu

radi

nedjelja, 6. travnja

[Sponzorirani članak]

Iako kroz oblake -je stiglo, a s njim stiže i! Travanjska Portastična srijeda savršena je prilika zagarderobe istila uz popuste i posebne pogodnosti! Otkrijte nove proljetne kolekcije, prepunei laganih materijala, i uživajte u shoppingu koji priziva. Ne propustite priliku da uz najbolje cijene unesete dašak proljeća u svoj ormar i dom - u srijedu, 2. travnja! Koliki će popusti biti i u kojim sve trgovinama provjerite na web stranici Portanove. Hop, hop –stiže, potraga za nagradama sve je bliže! Da, da, uskoro u Portanovu stiže već tradicionalna! U Portanovi se već navelikonagrade, Zecoš po hodnicima skriva pisanice, a na vama je samo već sada rezervirati si termin za ovu najveseliju potragu u gradu i to uod 16 sati. Za ovu zabavu bit će zaduženi, a nije na odmet spomenuti da će vas očekuju iteNajdražima daruj pravu stvar -na dar! Iz omiljenog shopping centra stiže rješenje za sve poklon probleme - Portanova poklon kartica! Kupiti ju možete na automatu koji se nalazi na Info pultu ili putem Web shopa. Vi birate iznos, a izbor poklona prepuštate svojim najdražima! Sve detalje o Portanova poklon kartici pronađite na poveznici na web stranici Portanove Dobro je znati - sljedeće dvije nedjelje Portanovaprema redovnom radnom vremenu! Kako nam se bliži Uskrs, tako se i Portanova prilagođava pa će već ovabiti radna. To znači da će sve trgovine, ali i ostali sadržaji raditi prema redovnom radnom vremenu, a to je od 9:00 do 21:00 sat.