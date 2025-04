Milkyway - Pannonian Superfood

Interreg IPA program Hrvatska-Srbija

Osječko-baranjske županije i Gospodarske komore Vojvodine

Tekst i foto: OBŽ

U sklopu projekta prekogranične suradnje, koji se provodi kroz, u organizacijiod 25. do 28. ožujka 2025. godine organizirano jeu Italiju zaiz Hrvatske i Srbije.Tijekom posjeta regijiproizvođači su obišli četiri renomirane talijanske sirane. To su, sirana poznata po proizvodnji, uključujući verzije od mlijeka autohtonih pasmina kao što jekozji sir. Zatim,, moderan objekt s kompletnom proizvodnjom i procesom odležavanja sira, uključujući i vođenu degustaciju sireva različite starosti.je jedna od najpoznatijih sirana u Italiji, specijalizirana zaproizveden od mlijekai organskog podrijetla, uz profesionalnu prezentaciju i degustaciju ricotta sira, vrhnja, balsamica i vina.je vodeća zadruga u proizvodnji, gdje su proizvođači pratili cijeli proces od proizvodnje do pakiranja te kušali sireve odležane 12 i 24 mjeseca.Tijekom obilazaka sudionici su upoznati sa suvremenim tehnološkim rješenjima, uključujućizrenja, kontrolu temperature i vlažnosti, digitalne sustave praćenja kvalitete i inovacije u pakiranju. Posebna pažnja posvećena je ricotti i kozjim sirevima čija popularnost i tržišna vrijednost raste, a koji se proizvode prema visokim standardima kvalitete i sigurnosti.Osim toga, talijanski domaćini podijelili su svoja iskustva osubvencioniranja, organizaciji unutar zadruga i udruga te uspješnim modelima plasmana na domaćem i međunarodnom tržištu.Proizvođači iz Hrvatske i Srbije bili sugostoprimstvom, stručnošću i angažmanom domaćina, kao i načinom na koji se tradicija uspješno spaja s inovativnošću. Ovo studijsko putovanje značajno je pridonijelo njihovom znanju, motivaciji i idejama za unapređenje lokalne proizvodnje i suradnje u regiji.