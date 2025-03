Ivana Vrbek Mesić

Tekst i foto: Ivana Vrbek Mesić i Anela Pejić

Učiteljica razredne nastavei učiteljica njemačkog jezikaizsudjelovale su u Erasmus+ tečaju „” od 17. do 22. ožujka 2025. u Valenciji.Tijekom tečaja detaljnije su upoznaletemeljen na projektima (PBL). U ovom pristupu učenici aktivno sudjeluju u procesu učenja, istražujući stvarne projekte, rješavajući probleme i stvarajući proizvode koji odražavaju njihove vještine i znanja. PBL metoda često uključuje timski rad, pri čemu učenici istražuju. Navedeni pristup doprinosi razvoju kritičkog mišljenja, kreativnosti, suradnje i praktičnih vještina. Na kraju svakog projekta, učenici obično predstavljaju svoje rezultate, bilo kroz izvještaje, prezentacije ili druge oblike prikaza.Učiteljice su kolegama izpredstavile svoju malu, ali izuzetno vrijednu školu iz Baranje te objasnile način funkcioniranjacjelodnevne škole. Podijelile su svoja iskustva s drugim sudionicima, uočile razlike između obrazovnih sustava, stekle nova prijateljstva i uspostavile kontakte za moguću buduću suradnju.Svi sudionici dobili su zadatak razviti vlastiti. Uz pomoć novih digitalnih alata (Ted.ed, FOBIZZ, Classroom Screen, Goosechase, Parchis i dr.), učiteljice su osmislile dva projekta koja će biti uvrštena sljedeće nastavne godine u školski kurikulum. Jedan projekt bavit će se temama prometa i mentalnog zdravlja, dok će drugi biti usmjeren na bajke i razvoj kritičkog mišljenja.Posljednjeg dana tečaja svi su sudionici predstavili svoje projekte, ističući važnostBilo je vremena i za istraživanjeValencije. U gradu se održavala i tradicionalna manifestacija, jedan odu Španjolskoj. Fallas je slavlje koje se održava svakog ožujka i traje nekoliko dana, a glavni dio festivala uključuje izradu i izlaganje impresivnih, često satiričnih figura od kartona, drva i drugih materijala, koje predstavljaju društvene, političke ili kulturne teme. Tijekom festivala te figure, poznate kao "fallas", postavljaju se na ulicama grada, a u noći završnice, poznatoj kao "La Cremà", svi radovi se spaljuju u spektakularnim požarima, čime simboliziraju uništavanje starog i stvaranje novog. Uz to, Fallas je obilježen glazbom, vatrometima, procesijama i brojnim društvenim događanjima koja stvaraju jedinstvenu atmosferu. Ovaj šareni festival, prepun strasti i tradicije, privlači tisuće turista, a doživjeti ga uživo bilo je nezaboravno iskustvo za sve sudionike tečaja.Za sudionike tečaja organizirana je islikovitom povijesnom jezgrom grada, a neizostavan dio programa bio je i posjet, gradu znanosti i umjetnosti. Ova zapanjujuća arhitektonska cjelina sastoji se od modernih struktura koje su okružene plitkim bazenima, stvarajući jedinstven dojam svježine i opuštenosti.Mobilnost je ostvarena u okviru Erasmus+ projekta „What’s STRONG With You“ koji sufinancira Europska unija.