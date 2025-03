Europsko prvenstvo za uzraste U16 i U18

Europski Kup za uzrast U14 u Ju Jitsi

Ju Jitsu kluba Tatami

Spomenimo ih sve redom:

Nika Vrbanić

Karlo Valentić

Nikola Balog

Dominik Korošić

Ana Batrnek

Josip Turk

Andreja Jovanovića, Marka Jovanovića i Ante Banjana

u Jitsu Factory Đakovo, Jiu Jitsu Universum iz Osijeka, te BJJ Vinkovci

Iznimno nam je drago to sve istaknuti, jer sve to je pokazatelj kako Ju Jitsa raste kao sport i vjerujemo da će i nakon ovih rezultata biti djece koja će biti zainteresirana učiti i trenirati ovu plemenitu vještinu

Prvenstvu Hrvatske u No-Gi

Pula Ju Jitsu open

Tekst i foto: Maja Vrbanić

Pretprošlog vikenda, od 20. - 23. ožujka 2025, na Cipru se održavalo, teNa tom prestižnom natjecanju nastupala je i Hrvatska Ju Jitsu reprezentacija dio koje su bili i borci osječkogOd 6 boraca koji su nastupali iz spomenutog kluba, njih troje vratilo se u grad Osijek s medaljama., nastupila na Europskom kupu za uzrast U14 u kategoriji do 57 kilograma te je osvojila 3.mjesto i okitila se s brončanom medaljom, nastupio na Europskom prvenstvu za uzrast U16 u kategoriji do 56 kilograma, te je od 3 borbe ostvario jednu pobjedu, te time zauzeo 9.mjesto, nastupio na Europskom prvenstvu za uzrast U16 u kategoriji do 62 kilograma, te je od 3 borbe ostvario jednu pobjedu, te time zauzeo 9.mjesto, nastupio na Europskom prvenstvu za uzrast U16 u kategoriji do 40 kilograma, te je osvojio 2.mjesto i okitio se srebrnom medaljom, nastupila na Europskom prvenstvu za uzrast U18 u kategoriji do 70 kilograma, te je osvojio 3.mjesto i okitila se brončanom medaljom, nastupio na Europskom prvenstvu za uzrast U18 u kategoriji do 56 kilograma, te je od 3 borbe ostvario jednu pobjedu, te time zauzeo 7.mjestoSvi gore navedeni borci izborili su svoje mjesto u reprezentaciji nakon što su na Prvenstvu Hrvatske, održanom u Sesvetama 15.02.2025, postali državni prvaci u svojim kategorijama.Svi spomenuti rezultati, na Prvenstvu Hrvatske i na Europskom prvenstvu i kupu, plod su predanog i kvalitetnog rada u Ju Jitsu klubu Tatami, pod vodstvom trenera, koje se gradilo godina.Na Cipru zajedno s našim borcima nastupali su i borci iz slavonskih klubova J, čiji su borci također ostvarili zapažene rezultate., kažu iz kluba.Valja spomenuti, kako već idućeg vikenda, 06.04.2025, borci iz osječkog kluba JJ Tatami nastupaju na novim natjecanjima, nakoje će se održati u Puli, te istoga dana i na turniru pod nazivom, gdje vjerujemo da će također polučiti izvrsne rezultate.Pred našim reprezentativcima uskoro će biti nastupi na još nekoliko velikih natjecanju, a to su JJIF World Jiu Jitsu Cup koji će se održati u Zadru 23. i 24. kolovoza, 2025. , te odlazak na svjetsko prvenstvo na Tajlandu krajem godine.