Oblačno, hladno i kišovito vrijeme

oblačno i vjetrovito

obilnija,

12°C

žuti meteoalarm

oblačno uz kišu

9°C

slabljenje oborina

10°C

15°C

Orahovice

Virovitičko-podravskoj županiji

Foto: Osijek031.com/Arhiv

nastavlja se i za vikend koji je pred nama.Danas će prevladavati pretežno. Povremeno će padati kiša, mjestimice ivećinom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura doDHMZ je za danas upaliokoji se odnosi na obilnu kišu.Slično vrijeme očekuje nas i u subotu. Pretežno. Jutarnja temperatura do, a dnevna do 13°C.U nedjelju nas očekuje. I dalje će biti oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.Kiša koja nas već nekoliko dana prati u stopu poplavila je područjei okolice u. Zbog obilne kiše, izlila se rijeka Vučica. U posljednja 24 sata palo je oko 80 litara oborina po četvornome metru, zbog čega je otežano prometovanje po pojedinim dionicama cesta.