Bijelo-plavima

Simon Rožman

samopouzdanja i vjere

promijeniti

Ništa se moje mišljenje ne mijenja u odnosu na ono što sam rekao pri dolasku u Osijek. Momčad ima kvalitetu i potencijal, pokušali smo naglasak staviti na samopouzdanje i ono, kako bismo željeli izgledati na terenu. Svjestan sam da im u ovom razdoblju nije jednostavno, mijenjaju im se neke stvari u trenažnom procesu, no tu smo da im pomognemo. Želimo vidjeti pravu borbu i neke zakonitosti u igri koje stavljamo pred njih. Oni su svjesni da su dosad napravili manje od očekivanog, ali i svoje kvalitete i nekakvih stvari koje nisu baš odradili kako su mogli. Jako puno je bilo razgovora, nemamo nikakvih primjedbi na rad, svi su maksimalno podređeni svojim obvezama. Svi se moramo bacati „na glavu“, da se to prenese i na utakmicu. Oni znaju da su ostali dužni, posebno navijačima

Bitni su energija, zajedništvo i odlučni stav

novi izazov

Znamo kamo idemo i kakav nas protivnik očekuje, kao i njihovu nogometnu filozofiju. Igraju jednostavno, traže brzim loptama svoje „wingere“, razvijaju dobru tranziciju, ali smo se najviše bavili sami sa sobom. Poštujemo suparnika, ali želim momčad koja zna što hoće. Ne očekujemo da će sve biti već na startu perfektno, ali moramo ići u tom smjeru. Znamo koji smo klub, dakle, apsolutno idemo na sva tri boda, tako ćemo se i postaviti. Bitna mi je ta energija, kao i zajedništvo među svima nama, a s malo više samopouzdanja sve će to krenuti na bolje. Svjesni smo kvalitete Istre, u nekim stvarima ćemo se prilagoditi, no ponovit ću da na put idemo s pobjedničkim gardom i stavom jer se već u subotu želimo promovirati na način koji bi nas trebao definirati u idućem razdoblju.

Jugovića i Omerovića

Hasića i Matkovića

Svi ostali su zdravi i spremni, ova nam je stanka dobro došla iako smo imali dosta odsutnih reprezentativaca, što nam je bio mali hendikep u radu. Evo, neki od njih su nam se priključili tek ovoga četvrtka pa smo se nakratko upoznali, ali ćemo im brzo dati one osnovne informacije. Želim u Puli vidjeti taj odnos o kojemu od početka pričamo, energiju i još neke stvari na kojima smo najviše radili ovih dana. Zanima me pobjeda, moramo iščupati i zadnji atom snage da bismo došli do bodova i krenuli pravcem kojega želimo.

Svaki je pojedinac bitan

Svi su nam igrači bitni, netko će sada početi utakmicu, sljedeći puta će to možda biti netko drugi. Ako smo uspjeli „ući u glavu igrača“ da spoznaju da su nam svi važni, a to nije tek neka trenerska floskula, onda je to dobro. Dakako da imamo svoju strategiju igre i razmišljanje kako usmjeriti utakmicu na svoju stranu. Igrači su puno toga prihvatili, naravno da će to još i više sjesti na svoje mjesto nakon druge, treće, pete utakmice, no moj je trenutni osjećaj dobar, uvjetovan isto takvim pristupom kojega vidim na treninzima. To nam je neki temelj za sve što ćemo raditi dalje.

Od prošloga petka, kada je održao prvi trening sje nastojao prije svega ubrizgati dečkima nužnu dozuu vlastite mogućnosti. Naravno da je nemoguće u svega tjedan danakompletnu krvnu sliku i podići se baš u svemu, no jasno je da je novi trener donio i nešto drukčije ideje u odnosu na svoga prethodnika na klupi., naglasio je Rožman.Predstojeće subote je pred Osijekoms tradicionalno neugodnim Puljanima.Stručni stožer ovaj puta ne može računati na suspendirane, dakako i otprije odsutneVidjet ćemo s kojim ćemo sastavom započeti subotnji dvoboj, no bitni će itekako biti i igrači s klupe, odnosno njihov doprinos u datom trenutku…