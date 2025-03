Traviata

novom autorskom timu i solističkoj podjeli

HNK-a u Osijeku.

Nakon punih se 18 godina čuvena Verdijeva operau novom ruhu – zahvaljujućikoji svemu daju svježinu – vraća na pozornicuPonosan zbog nove produkcije i kućnog ansambla osnaženog gostima je intendant, što nije mogao ni htio skriti na današnjoj konferenciji za medije. Jedan odu ovoj produkciji za koju svi kažu da je, ali je sve teklo iznimno glatko – bio je kako složiti križaljku tko će pjevati na kojoj izvedbi, jer su svi solisti jednako sjajni. Premijera je u. Slijedi repriza u, te(lat. uvjet bez kojega se ne može) rad je dama zaslužnih za vizualni dio – onaj u kojem ćemo uživati osjetilom vida – kostimi i scen(ografij)a, iza kojih stoje, naglasio je intendant, riječ prepustivši ravnatelju Opere,(koji je i sam u solističkoj podjeli).Zadovoljstvo je iskazao i Vrgoč, zbog mnogo aspekata ove iznimne produkcije oveo posrnuloj ženi (što u prijevodu znači la traviata), koja je za ljubav bila spremna podnijeti i najveću žrtvu. Opravdao je povjerenje mladi redatelj Hrvoje Korbar, za kojega je Ladislav Vrgoč rekao da ga rese strogoća, inteligencija, znanje, ljubav, te iznimna pripremljenost i profesionalnost, jer je već na prvoj probi znao imena svih članova zbora. Uvjeren je da mu ovo ne će biti prva i posljednja režija u našem kazalištu, kao što ni maestruovo nije zadnja suradnja. Posao dirigenta težak je, ali s Krešimirom je, kaže Vrgoč, uvijek ugodno raditi. Ponovno je na suradnju pozvana i mlada scenografkinja, nakon izvrsno obavljenog posla na Puccinijevoj jednočinki(koprodukcija s riječkim HNK-om Ivana pl. Zajca). Kostimografkinjapotječe iz ugledne obitelji, a njezin je otac, akad. Zlatko životom i radom bio vezan za Slavoniju i Osijek.No, nije to razlog zašto se ovu nagrađivanu kostimografkinju često poziva na suradnju. Svakako su to rezultati njezina rada, koji su i ovaj puta, jer se solisti i članovi zbora u kostimima osjećaju ugodno i izgledaju predivno.Pohvala iskrena upućena je svim radionicama, s naglaskom ovaj puta na krojačkoj, zbog velikog broja kostima završenih u vrlo kratkom roku.Sretan će ravnatelj Vrgoč biti akoponovno bude surađivala s HNK-om, jer uspijeva postićiod svih. Nije propustio Vrgočni rad prekaljene majstorice svjetla,, te već stalnu asistenticu redatelja,, bez koje bi komunikacija bila znatno teža., rekao je Vrgoč da mu je drago što je beogradska umjetnicaponovno u Osijeku, posebice u ulozi, koju je pjevala u pet produkcija. Između ostalih i u Novom Sadu, a taj je nastup Ladislav Vrgoč gledao i ilustrativno rekao da je „“, pjevajući „“.Mlada(koju ćemo također gledati u glavnoj ulozi) odradila je, prema Vrgočevoj ocjeni, gigantski posao. Čestitao joj je naza koju je pokazala velikuOsječaninu Batiniću zadatak je bio iznimnoposebice jer je ovo opera koju je prvu gledao kao 10-godišnjak i još pamti neke detalje. Priželjkivao je da to bude i opera kojom će prvom ravnati, no preduhitrila ju je. Proces rada bio je sjajan, ocjenjuje maestro, ne krijući da su ga neki od solista iznenadili rezultatima izvan očekivanja, poput. Svakako olakšava činjenica što su neki solisti već radili ovu operu i došli posve pripremljeni, pa je sve teklo vrlo glatko.Zahvalan na u nas tako rijetkoj prilici da mladi redatelj radi operu, 30-godišnji Korbar također je kao prednost istaknuo činjenicu da su u podjeli i, ali i oni kojima je ovo novo iskustvo pa su donijeli nevinost u pristupu, ali i neupisane prethodne interpretacije.– pozvao je redatelj publiku.U pripremi je uživalakoju je oduševila kolegijalnost i obiteljska atmosfera u kazalištu, posebice ansamblu s kojim ponovno surađuje, nakon Ljubavnog napitka. Redatelji i dirigenti obično dolaze s unaprijed gotovim idejama, no ovdje je sve imalo potrebnu svježinu.– zaključila je miljenica osječke publike,Njezin partnerna sceni u premijernoj će podjeli biti tenor, kojemu je ovo druga suradnja s osječkim kazalištem, nakonna početku sezone. Kao jedan od čakza tu ulogu, za rad kaže da je bio iznenađujuće lak, jer je bio okružen timom ljudi koji rade bez pritiska. Nije krio da mu je ponovno čast biti dijelom osječke produkcije.Na poveznici saznajte više o podjeli, autorskom timu i operi.