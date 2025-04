lošeg vremena

Dana žalosti

Festival cvijeća

nedjelju, 27. travnja

I ove godine želimo da ova popularna manifestacija razveseli sve generacije – pripremili smo bogat cjelodnevni program s kreativnim radionicama za djecu, glazbenim nastupima, plesom, pričama i još puno toga.

[Program]

Proljeće

Festival cvijeća i drveća

25. do 27. travnja 2025.

Park kralja Držislava

raznovrsnim aktivnostima

[Program]

Petak , 25. travnja 2025.

17:00 – 20:00 sati

18:00 – 19:00 sati

Subota , 26. travnja 2025.

10:30 sati

10:00 – 18:00 sati

10:00 sati

12:00 sati

13:30 sati

16:00 sati

Poslijepodnevni glazbeni program:

17:00 sati

18:30 sati

Nedjelja , 27. travnja 2025.

Tekst: TZ Osijek

Zbog najavljenog lošeg vremena Festival cvijeća neće se održati u subotu (26. 4.), već će se održat u nedjelju, 27. travnja, u Parku kralja Držislava (kod Školjke).

10:30 sati - OTVORENJE FESTIVALA
Nastup Plesnog studia Shine
Nastup učenika OŠ Vijenac sekcija đembe bubnjevi
Koncert Glazbene škole
Prigodni glazbeni program – Dora Vestić

10:00 sati – 18:00: DJEČJE RADIONICE
9:30 sati - KOPAČKI RIT - Priče iz Kopačkog rita
10:30 sati - KDV, obrt za likovno stvaralaštvo - Cvjetno kreativna radionica
12:00 sati - UDRUGA OSPERA - Radionica „Zasadi i ponesi"
16:00 sati - VELEPOSLANSTVO I KONZULAT REPUBLIKE FINSKE - Moomini – Čuvari prirode i mali ekolozi

POSLIJEPODNEVNI GLAZBENI PROGRAM
17:00 sati - Osječki rock bend Uholaže
18:30 sati - No Jazz Band

Posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim aktivnostima, uključujući dječje radionice, predstave, plesne i glazbene nastupe i bogatu ponudu sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja. Festival nije samo prodajnog karaktera – poseban naglasak stavljen je na edukaciju i kreativnost, s ciljem podizanja svijesti o važnosti biljnog svijeta i suživota s prirodom. Organizatori, Grad Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka, pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovoj proljetnoj proslavi prirode!

Uz prigodnu prodaju lokalnih obrtnika, tijekom prijepodneva osječke strukovne škole imat će svoje prezentacije.