Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

, novi trener naše prve momčadi, kompletirao je svoj stručni stožer. S njim već duže vrijeme surađuje još jedan Slovenac, 38-godišnji, rođen u Celju. Tamo je s Rožmanom zajedno radio već u kategoriji U-8, a Luka je potom trenirao sve mlađe selekcije u tom klubu, da bi jedno vrijeme bio i šef nogometne škole. Kada je Simon preuzeo prvu momčad, Gobeca je postavio za pomoćnika. Potom je išao u Aluminij, a kada mu je višegodišnji i aktualni šef postao trenerom Domžala, opet su krenuli surađivati. To je nastavljeno i u Sarajevu, u kojem su zajedno bili tijekom prošle sezone.Ulogu kondicijskog trenera Bijelo-plavih sada obnaša prof.dr., rođen 1979. godine u Sarajevu. Radio je u Posušju, mostarskom Zrinjskom, Željezničaru i Sarajevu. Kod njega je posebno znakovito da je u 12 godina angažmana u tim klubovima osvojio čak, a dvaput su to bile i! Redoviti je profesor nasarajevskog Univerziteta i gotovo već puna dva desetljeća individualno radi s najboljim bosansko-hercegovačkim nogometašemkao i mnogim drugim istaknutim sportašima, ne samo iz svijeta nogometa. Aktivan je i u Centru za edukaciju nogometnih trenera u NS BiH te posjeduje UEFA pro-licencu. Bio je dio stožera nekadašnjeg izbornikau A reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Iza njega je više od stotinu znanstvenih radova te 14 knjiga u kojima je bio autor ili koautor na temu tjelesne pripreme, oporavka sportaša kao i organizacije i upravljanja u sportskim procesima. Osim što je igrao nogomet, bavio se i triatlonom, zaslužio je i titulu „Ironmana“, a uspio se popeti i na najviši vrh Afrike Kilimanjaro… S Rožmanom je, inače, surađivao u FK Sarajevo.I na kraju, stožeru je priključen. Njega ne moramo posebno predstavljati, budući da je to Osječaninkoji je još jednom aktiviran, kao kadar iz domaće Škole. Ovo mu je četvrti puta da je s prvom momčadi, nakon što je istu ulogu imao kodi nakratko kod. Nekada je bio pouzdani čuvar mreže NK Osijek sa 109 službenih nastupa, bio je među prvotimcima koji su osvojili Kup Hrvatske 1999. godine, a još je branio za belgijske klubove. U odnosu na ekipu suradnika koja je radila s, svoje su uloge i nadalje zadržali