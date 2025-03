ONE SU TU

četvrtak, 27. ožujka 2025.

19.00 sati

Galeriji Kulturnog centra Osijek

umjetnost žena

vidljivost i raznolikost

34 suvremene hrvatske umjetnice

Dan žena

Diana Ososlija

30. travnja

besplatan ulaz

Saša Babić, Natasha Baković, Marlen Ban, Ivana Barišić Tomšić, Mirela Blažević Babić, Suzana Bota, Stela Brkanić, Branka Dubovac, Tea Đambo, Irena Frantal, Gabrijela Ilić, Astrid Jakšić, Kristina Kamala Babina, Dijana Kuna, Nika Lamešić, Lucija Lekšić, Antonia Magdić, Petra Marjanović, Pia Midžor, Matea Oslić, Ivana Ožetski, Maja Perak, Stella Perica, Tiana Pozaić, Dajana Radoš, Iva Simčić & Anamarija Batista, Silvija Skorupan, Aneli Sošić, Petra Šabić, Vlatka Škoro, Irena Škrinjar, Nataša Takač, Iva Zekić.

“ naziv je izložbe koja se u, s početkom uotvara u. Šesto izdanje izložbe koja slavii promičeženskog umjetničkog stvaralaštva predstavit će radoveIzložba „One su tu“ već tradicionalno otvara se na samu Vinkovcima, odakle je i potekla ideja za projekt. Pod vodstvom akademske kiparice,i uz suradnju vizualne umjetnice, inače rođenih Vinkovčanki, ovaj projekt osmišljen je kao platforma za suvremene umjetnice koje svojim radom oblikuju i obogaćuju hrvatsku umjetničku scenu.Izložba obuhvaća radove u različitim medijima i tehnikama čime se naglašava raznolikost umjetničkog izraza.Zanimljivost je da se na ovogodišnji natječaj prijavilo čak 150 umjetničkih djela, a žiri u sastavu:, mag. kip. i prof. lik. kult.,, mag. educ. art. i, mag. hist. art., imale su težak zadatak izabrati one radove koje će izložiti javnosti. Spomenuti žiri je odabrao 34 različita djela među kojima su skulpture, grafike, fotografije i slike, bez zadane teme, ali s jednim zajedničkim nazivnikom - da potiču kritičko promišljanje i dijalog o društvenim temama i normama.Nakon Vinkovaca, ova izložba vrijedna svačije pažnje, doputovala je u Osijek te u Galeriji Kulturnog centra Osijek (Kneza Trpimira 2/a) ostaje otvorena sve do. Uz, svi zainteresirani posjetitelji mogu je pogledati u radno vrijeme Galerije: svaki dan - osim nedjelje, od 8- 22 sata.Umjetnice koje izlažu u sklopu One su tu 2025.: