Ideja o jedinstvenoj prilici umreženja žena kroz uživanje u sportu, koja se rodila još prije pet godina, svake godine dobiva svoj obol i nastavak. Iznimno sam sretna što sam, zajedno u suradnji s Gradom Osijekom te Osječko – baranjskom županijom, koji su prepoznali i poduprli moju inicijativu, uspjela ostvariti cilj - promicanje tenisa i gradnja budućnosti sporta u mom rodnom Osijeku

Tekst i foto: Iva Turalija

Nakon izuzetno uspješnog prošlogodišnjeg turnira,vraća se u Osijek na svoje drugo izdanje, donoseći jošsporta, poslovnog umrežavanja i inspirativnih susreta za poslovne žene i teniske rekreativke.Ovaj trodnevni događaj organizira se pod inicijativom, najbolje hrvatske tenisačice, održat će se u njenom rodnom Osijekute jeza poslovne žene koje dijele strast prema tenisu da kroz dinamične mečeve, poslovni forum i ekskluzivna društvena događanja prošire svoju mrežu kontakata, razmjene ideje i provedu vikend ispunjen sportom i zabavom.nije samo turnir – to je mjesto gdje nastajuTurnir, koji već godinama okupljaiz različitih industrija, postao je nezaobilazna destinacija, a proteklih je godina ugostio i brojne inspirativne sudionice. Ove godine, posebna pažnja posvećena je Poslovnom forumu, koji će se održati u prostorima novog IT parka, a koji će okupiti istaknute govornike iz poslovnog svijeta. Sudionice će imati priliku sudjelovati u panel diskusijama, razmjenjivati iskustva i pratiti inspirativna gostovanja, uključujući i video uključenja renomiranih poslovnih lidera..“ - izjavila jete pozvala sve koji su u mogućnosti da se pridruže ovom turniru, bilo kao sudionici ili gledatelji.Cijeli događaj osmišljen je kao spoj rekreacije, poticanja aktivnog načina života, vrhunskog umrežavanja i opuštenih trenutaka u ugodnom okruženju. Za sve prijavljene igračice, njih ukupno, osiguran je smještaj, a organizatori su pripremili bogat program koji uključuje ne samo tenis, već i opuštajuće trenutke uz vrhunsku gastronomiju, kulturna događanja i večernja druženja u srcu Osijeka. Moderatorica događanja bit će, dok će goste na gala druženju zabavljati pjevačUlaz je s, a prijave za ovogodišnji turnir otvorene su putem službene web stranice gdje su dostupne sve dodatne informacije o programu i uvjetima sudjelovanja, a prijave traju sve do 13. travnja.DNNA Ladies Tennis Net idealna je prilika za uživanje u ekskluzivnom teniskom vikendu, gdje se natjecateljski duh, profesionalno umrežavanje i prijateljstvo stapaju u nezaboravno iskustvo.Osim ovog prestižnog turnira, organizatori s ponosom najavljuju i još jedan veliki događaj koji će se održati 14. srpnja u Osijeku. Upravo tada, svečano će se otvoritiu Retfali, s podlogom, čime se zaključuje veliki projekt izgradnje četiri besplatna javna teniska igrališta u gradu Osijeku, svako s podlogom jednog od. Ovaj jedinstveni projekt donosi pregršt iznenađenje, a jedno od najočekivanijih svakako su i ekshibicijski mečevi uz sudjelovanje četiri bivše Grand Slam pobjednice koje će zaigrati s Donnom. Cilj ovog događaja je dodatno popularizirati tenis i potaknuti mlade na bavljenje sportom, čime se nastavlja misija turnira da kroz sport povezuje, osnažuje i inspirira.