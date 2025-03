Mia Wild

13. je na svijetu!izborila je polufinaleu kineskom Nanjingu, što je samo po sebiimajući u vidu strahovito jaku konkurenciju na ovom natjecanju. U svojoj disciplinihrvatska je reprezentativka uspješno prošla kvalifikacije kao četvrta u skupini s vremenom 8.13 sekundi. Među njenim suparnicama bila je is Bahama koja je nešto kasnije u velikom finalu bila najbrža i obranila naslov svjetske prvakinje…Mia je, dakle, imala ukupno 24. vrijeme u tom dijelu natjecanja te je uspjela dohvatiti polufinale, kao prva “”. Potom je u polufinalnoj utrci istrčala rezultat 8.10 i zauzelau skupini u kojoj je Nizozemkabila najbolja sa 7.81. U finale su se plasirale po dvije najbrže preponašice iz svake od tri skupine te još dvije koje su to izborile na osnovu svoga istrčanog vremena. Ponovno ćemo naglasiti kako je Wild bilau ovom odabranom društvu, budući da je jedina od svih još uvijek – juniorka. Ona je, naime, 2006. godište, a samo za usporedbu sljedeća do nje što se tiče starosne dobi je četiri godine starija.Finale je bilo. Zlato je još jednom osvojila već spomenuta, fenomenalnas rezultatom 7.72, druga je samo sa stotinkom zaostatka bila naturalizirana Švicarkadok je broncu osvojila Jamajčankasa 7,74.Podsjećamo da je nedavno Mia nastupila i na, održanom u nizozemskom Apeldoornu, gdje je zauzela 21. mjesto s vremenom 8.11. U Nanjingu je još jednom potvrdila kako i sa 18 godina pripada svjetskoj eliti na 60 metara prepone. Sve čestitke za našu sjajnu reprezentativku i njezina trenera