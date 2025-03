Hrvatska gimnastička reprezentacija

Čast je biti dio te velike priče i rekao bih povijesti. Jer, Osijek je od ove godine Svjetski kup najvišeg ranga, postao je i kvalifikacijski za Olimpijske igre, a već ove godine ima neviđen broj prijava i dolaze veliki olimpijci, velika imena. To me istovremeno i uzbuđuje i daje mi dodatnu motivaciju da se pokažem u najboljem svjetlu. Jako se radujem tom nastupu.

Izborio sam Osijek kroz dodatni kontrolni trening reprezentacije. Moram se zahvaliti Tehničkom odboru HGS-a koji mi je omogućio drugu priliku. Završio sam na infuziji na hitnoj i propustio priliku kvalificirati se na prvom kontrolnom treningu. Ali, onda sam iskoristio priliku koja mi je ponuđena i jako sam ponosan što ću u Osijeku biti dio našeg tima. Kakvih pola godine je iza mene, od kada sam stupio u svijet odraslih, nakon što sam završio fakultet i počeo raditi, sezona je i više nego dobro počela. Nadam se da će se tako i nastaviti.

S obzirom na to da je krenuo novi olimpijski ciklus u kojem muški seniori imaju 8 elemenata, to mi je dalo dosta vjetra u leđa da ostanem u ovom ciklusu, da dam sve od sebe, da prilagodim tu vježbu koju imam i da pokušam biti konkurentan. Za sada se pokazala dobra odluka. Cilj je da opet krenem po natjecanjima, jer prošla godina je bila dosta slaba. Nadam se ulascima u finale, a kad dođu na raspored Challenge kupovi, onda i osvajanje medalja.

oš sam najveći dio vremena u gimnastičkoj dvorani, nisam se još dao skroz u struku, iako mi je cilj ostati aktivan i u tom području. Pokušavam u ovom periodu života uzeti od svega po malo, stvarati si prilike, pa tako za mjesec i pol dana idem na međunarodni sudački ispit.

Mogu se zamisliti da sudim svojim kolegama, prijateljima… Iskreno, nije mi prvotna ideja bila da ovaj ciklus položim ispit, jer sam još sportaš, ali kako bih mogao biti jača kategorija kasnije, nakon Igara u LA-u, ako završim karijeru, onda svakako na ovaj način želim ostati u gimnastici. Mislim da je to plemenit i odgovoran posao.

Radim s klincima i uživam u tome.

Da bar mogu reći da su uvjeti u Rijeci danas bolji, ali ne mogu. I dalje treniram na komadiću partera, nemamo adekvatne uvjete da bi stvarali neke veće, vrhunske rezultate, ali ako već nisam ja, nadam se da će mladi koji dolaze ipak dobiti bolje uvjete za rad i da će zapad Hrvatske dobiti svoj pravi centar. Ja sam se sve ove godine već i navikao na tu situaciju, ali tek sada kada sam i trener još više shvaćam koliko je trenerima teško raditi u takvim uvjetima. Tek sam sad shvatio koliko nam je dvorana zapravo mala. Kad kreneš raditi s djecom i moraš njima zadati zadatke i osmišljavati svakakve vježbice s onim što imaš, kad moraš improvizirati, onda shvatiš da smo jako zakinuti.

Kapa do poda organizatorima u Osijeku, svim ljudima koji su uključeni u tu priču, koji su popularizirali gimnastiku u Hrvatskoj i digli je u svijetu na visoku razinu s nizom inovacija koje osmisle svake godine. Sve to doprinijelo je i da naša zemlja dobije domaćinstvo Europskog prvenstva sljedeće godine u Zagrebu. Meni je to veliki cilj. Nisam mogao ni zamisliti da tako nešto može doći u našu zemlju i dat ću sve od sebe da nastupim tamo. Osijek je puno puta pokazao da možemo napraviti sjajne stvari i sada kad gledam popis ljudi koji dolaze na Svjetski kup, djeluje nestvarno. Imat ću priliku boriti se s nizom finalista i medaljaša s Olimpijskih igara u Parizu. Najavilo mi je dosta prijatelja iz Rijeke da žele doći. Svima sam rekao ako žele iskusiti vrhunsku svjetsku gimnastiku, u savršenoj atmosferi, onda moraju doći u Osijek

