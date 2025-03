osnovnoj školi u Slavoniji

ne poslati

prijeti

Sve se odigralo večer prije školskog štrajka. Sin je bio vani s prijateljima i kada se navečer vratio rekao je da je jedna učenica zaprijetila nekima da će ih ubiti, da je sastavila popis i da je na popisu i on. Radi se o učenici koju naša djeca ne poznaju dobro jer je tek došla iz druge škole. Premještena je zbog problematičnog ponašanja koje ima već godinama; prijeti, tuče drugu djecu, zlostavlja ih, ne dolazi na nastavu.. Kada smo čuli za to odmah smo zvali policiju

Na prvu me razočarala reakcija policije. Pa jedna im je mama pokazala poruku poslanu njenom djetetu u kojoj piše 'Ti si danas na redu! Pozdravi se sa svojom obitelji. Dobit ćeš metak u čelo'. Slikala se s pištoljem, objavljivala prijetnje na društvenim mrežama. Osim toga, dva puta je padala osmi razred. Našu djecu zove 'Nepalci' i poručuje da će napraviti krvoproliće u školi. To nije bezazleno. Na sreću, svemu su pristupili ozbiljno pa su veoma brzo našli obitelj djevojčice, našli popis učenika, navodni snimak na mobitelu koja je neka djevojčica snimila dok ova prijeti i sve ostalo. Odlučili smo ne slati djecu u školu dok se sve to ne razjasni

zadirkivali

policija

udaljena s nastave

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Drama u jednoj. Naime, roditelji su odlučilisvoju djecu u školu zbog učenice 8. razreda kojaostalim učenicima da će ih ubiti. Kako navodi 24 sata , djevojčica je sastavila popis učenika koji su joj na meti., rekla je majka jednog od dječaka koji je na njenom popisu.– dodaje majka za 24 sata Navodno ju je iziritiralo što su je neki, toga dana,u autobusu na putu do škole.Kako neslužbeno doznaje 24 sata , djevojčica dolazi iz obitelji koja je u sustavu nadzora Centra za socijalnu skrb.U školu je poslana, ai i patrola koje će biti u blizini škole dok se ova situacija ne riješi. Učenica je privremenom mjerom, zbog prijetnji,na sedam dana i protiv nje će biti pokrenut postupak izricanja pedagoške mjere.