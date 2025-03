Odvikavanje od pelena

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Tekst: Katarina Jukić, mag. informatologije

nova je vještina djeteta i katkad zahtjeva više vremena od očekivanog. Majke prijašnjih generacija poticane su da s odvikavanjem počnu, no danas su roditelji mnogos odvikavanjem, djelomično jer se zna puno više o razvoju djece; kako sazrijeva njihova kontrola nad tijelom, a i zato što su jednokratne pelene toliko olakšale život da nema razloga za žurbu. Većina djece s odvikavanjem započinje od, iako mnogi interes za odvikavanjem počinju pokazivati već od 12 do 18 mjeseci. Umoguće je posuditi nekoliko naslova koji se bave upravo temom odvikavanja od pelena te će oni biti i prikazani u nastavku.Autoricau knjizipredstavlja metodu komunikacije oko eliminacije tzv. bespelenaštva. Radi se o prepoznavanju djetetove sposobnosti kontrole vlastitih fizioloških potreba, koju mi, kao roditelji, trebamo njegovati i razvijati. Autorica u ovom priručniku opisuje temeljne postupke, metode i pristupe koji nam mogu pomoći u razmišljanju i djelovanju kod odvikavanja od pelena, i to u svakoj dobi djetetova života. Kroz vlastito iskustvo opisuje probleme s kojima se susretala i načine na koje ih je rješavala. Identificira signale za prepoznavanje, upoznaje nas s ritmom stolice, položajem "polumjeseca" i svime ostalim što bi nam moglo pomoći u primjeni ove metode.Knjiga: odgovori na sva vaša pitanja donosi savjete stručnjaka za brigu o djeci prolazeći kroz sve aspekte svakodnevice s bebom i djetetom poput spavanja, prehrane, emocionalnog i fizičkog razvoja, zdravlja, govora i učenja. Između ostalog donosi i nekoliko savjeta za navikavanje na kahlicu. Roditelji se često susreću s pitanjima – kada započeti, je li moje dijete spremno, kako naviknuti dijete na kahlicu, što činim pogrešno i slično, a odgovore na ta pitanja i brojna druga upravo možemo pronaći u ovoj knjizi.Autor, svjetski poznati pedijatar, u knjizi: Brazeltonov pristup predstavlja svoj pristup u kojem navodi sedam ranih znakova spremnosti na odvikavanje od pelena koji se najčešće javljaju oko drugog rođendana djeteta. Autor navodi da je vrlo važno da roditelj bude strpljiv i započne s odvikavanjem od pelena kad dijete za to bude spremno. Kroz pet koraka objašnjava proces odvikavanja, kako bi krajnji rezultat bio uspješan, a dijete sretno i zadovoljno. Knjiga završava pregledom najčešćih problema poput mokrenja u krevet, pelenskog osipa, putovanja i odvikavanja od pelena te mogućim rješenjima za njih.! Čini se previše jednostavno da bi bilo istinito? Autoricau svojoj knjizi Bez pelena za 3 dana donosi savjete za odvikavanje od pelena temeljene na dugogodišnjem iskustvu rada s djecom. Kako dijete pripremiti na tri dana odvikavanja, koji su mitovi s kojima se roditelji najčešće susreću, zašto radije koristiti toalet, a ne kahlicu, kroz koje korake proći tijekom ta tri dana, što ne bi trebalo činiti tijekom odvikavanja i još mnogo praktičnih savjeta koji nam mogu pripomoći, možemo pronaći u ovoj knjizi. Uz ovaj pažljivo osmišljen, ali jednostavan plan, skidanje s pelena postaje dječja igra.Odvikavanje od pelena obuhvaća i roditelja, ali i dijete kojemu s pomoćumožemo pobliže prikazati što može očekivati. Na Odjelu za rad s djecom i mladima te na Ograncima Knjižnice, svi zainteresirani korisnici mogu pronaći slikovnice na temu odvikavanja od pelena, a neki od najpopularnijih naslova za najmlađe jesu:; dok oni nešto stariji vrlo rado slušaju priče o