16. izdanja DOBRO World Cupa Osijek

srušio sve rekorde

Sokol centru

10. do 13. travnja

Marko Žaja

Neven Šavora

Dubravko Šimenc

Tatjana Turalija

Alen Nađsombat

Marijo Možnik

Andrej Barušić

U završnim smo pripremama za 16. izdanje DOBRO World Cupa. Čeka nas veliki tjedan gimnastike u Osijeku vrhunac kojega će biti finalni dani 12. i 13. travnja koji će biti pravi sportski spektakl. Svake godine donosimo neke inovacije, a ove će to biti natjecanje na gimnastičkom podiju kakav bude samo na Svjetskim i Europskim prvenstvima. Podizanje sprava na podij donijet će još veću vidljivost i bolju produkciju za cijelo natjecanje. Uvodimo „Athletes' Lounge“ gdje će se sportaši moći družiti i još bolje upoznati, zatim veliki „Kid's Corner“ gdje će klinci moći napraviti svoje prve gimnastičke korake, pripremamo Parkour natjecanje kako bi ljubitelji sporta mogli upoznati i najnoviju granu gimnastike koja je sve popularnija u svijetu, a uz naše najbolje sportaše ove grane, Parkour će moći isprobati i svi koji to žele. Vjerujem da će i ove godine, kao i svake do sada, publika iz Osijeka, Slavonije, ali i cijele Hrvatske doći, napuniti tribine i stvoriti vrhunsku atmosferu. Sve ono što su Osijek i ovaj turnir stvorili kroz ove godine održavanja Svjetskog kupa, sve inovacije koje su uveli, ali i atmosferu kakvu nema gotovo niti jedno natjecanje, doprinijelo je da je hrvatska gimnastika prepoznata u svijetu, ali i da Hrvatski gimnastički savez dobije povjerenje organizacije Europskog prvenstva u Zagrebu sljedeće godine. Sve najbolje iz Osijeka svakako ćemo iskoristiti i u organizaciji tog natjecanja, a i veliki dio tima ljudi iz Osijeka sudjelovat će i na EP-u u Zagrebu

Marijo Možnik

Slobodno se možemo pohvaliti da imamo rekordan broj delegacija koje dolaze u Hrvatsku, preko 160 sportaša i više od 300 stručnog osoblja iz čak 36 zemalja svijeta. Primjerice njemački Cottbus ili turska Antalya imaju 50% manje prijavljenih od nas. To je sve rezultat dugogodišnje tradicije i uvođenja inovacija na našem Svjetskom kupu, a ove godine između ostaloga treba izdvojiti dvostruki nagradni fond za gimnastičare kao i nagradni fond za trenere što je presedan u svijetu gimnastike. Uz to, od ovog olimpijskog ciklusa postali smo kvalifikacijski za Olimpijske igre u LA-u i za Svjetska prvenstva, a pripremili smo i niz zanimljivih popratnih evenata unutar i u krugu Arene Gradski vrt koje će, siguran sam, oduševiti sve koji dođu na DOBRO World Cupa. Pripremili smo događanja za sve generacije. Hrvatska reprezentacija nastupit će u svom najjačem sastavu, no čeka ih velika borba s obzirom da nam dolaze neki od najvećih svjetskih gimnastičara, Kinezi, Britanci, Amerikanci koji inače nemaju običaj nastupati na Svjetskim kupovima, a dolazi nam i čak 7 olimpijskih medaljaša iz Pariza. Definitivno 12. i 13. travnja u dane finala očekujemo u Osijeku veliki gimnastički spektakl

Andrej Barušić

Ovaj Svjetski kup je nešto reprezentativno iz svakog aspekta i tradicija na ponos svima nama. Posebno smo ponosni što je ovo natjecanje raslo iz godine u godinu i što je došlo do statusa kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre. Bitno nam je da se i naši mladi sportaši razvijaju ispred domaće publike, a koliko je našim sportašima lijepo nastupati u Osijeku govori podatak da su u prethodnih 15 izdanja osvojili čak 47 medalja. Sigurni smo da će se ta brojka popraviti ove godine. Sportski aspekt Svjetskog kupa u Osijeku je vrlo važan, ali nama kao Ministarstvu turizma i sporta važan je i doprinos u pogledu razvoja turizma u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske, a rekao bih čak i gospodarstva, jer Hrvatska se na impresivan način predstavlja kroz ovaj turnir. Pune se hotelski i ugostiteljski kapaciteti i kroz ovaj turnir ova regija svaki put posebno diše. Ono što sigurno mogu obećati je da će i Ministarstvo turizma i sporta, ali i Vlada RH nastaviti podupirati ovaj projekt na ponos svima nama, a siguran sam da će u budućnosti podrška biti još i veća

Marko Žaja

Tončija Glavine

Gimnastika je jedan od najuspješnijih sportova u našoj zemlji, a ovih 15 dosadašnjih Svjetskih kupova u Osijeku svakako je doprinijelo tome da gimnastika bude u tom vrhu. Prije svega zato što je ovaj turnir prilika i za afirmaciju novih, mladih sportaša, a taj turnir je obilježio početak karijera i Seligmana, Možnika i ostalih vrhunskih sportaša iz te velike generacije što čini i dalje. Jako je bitno da je ovaj turnir kvalifikacijski za OI i siguran sam da ćemo u LA-u biti s više gimnastičara nego na prethodnim Igrama. A mislim da bi mogla pasti i medalja. Vratit će nam se to za ono što nas sreća nije pomazila u Parizu gdje smo mogli osvojiti čak dvije medalje. Hrvatski olimpijski odbor svakako će, kao i do sada biti maksimalna potpora na tom olimpijskom putu hrvatske gimnastike

Neven Šavora

Slavonija je jedna od najljepših i najgostoljubivijih regija u Hrvatskoj i ne čudi me što sportaši iz toliko zemalja žele doći u Osijek. I meni je uvijek lijepo biti ovdje. Uz ovaj turnir sam od njegovih prvih dana i ponosan sam što danas možemo reći da je World Cup u Osijeku postao kvalifikacijski za OI, što je jako bitno za hrvatsku gimnastiku. Bitno je i što će nam dolazak najvećih svjetskih zvijezda ovog sporta povećati i broj dolazaka njihovih navijača i novinara iz svijeta, a atraktivna lokacija poput Osijeka omogućava da u kombinaciji sportskog događaja i autentične gastro ponude i svih outdoor aktivnosti koje se nalaze u ovoj regiji, pozicionira Hrvatsku na karti regije i svijeta kao poželjnu destinaciju za posjet u svih 12 mjeseci

Dubravko Šimenc

DOBRO World Cup postao je brend Osijeka i Osječko-baranjske županije. Županije koja svake godine ulaže sve veće napore u razvoj i dostupnost sporta i unapređenje zdravog života. Po glavi stanovnika jedna smo od vodećih županija po izdvajanju proračuna za sport stoga onda ne čudi da smo partner i podrška i ovom velikom projektu. Mi u svakoj svojoj organizaciji raznih konferencija ističemo DOBRO World Cup kao primjer dobre prakse organiziranja sportskih evenata i povezivanja sporta i turizma, pozivamo ih da otkriju svima kako su došli do takvog uspjeha. No, mislim da će svima najbolji način da vide kako se radi vrhunski posao biti da dođu u Gradski vrt 12. i 13. travnja i usput uživaju u sjajnom natjecanju

Tatjana Turalija

Osijek živi sport i sport živi u Osijeku. Trudimo se osigurati što bolje uvjete za sport u našem gradu, a dokaz tome je da smo u posljednje 4 godine za gotovo 30% povećali budžet za sport. Gimnastika je nešto što u Osijeku stvarno živi i to između ostalog zahvaljujući vrhunskom ustroju Gimnastičkog kluba Osijek-Žito, vrhunskim uvjetima, partnerstvu s top tvrtkom, što je pobjednička situacija iz svakog pogleda. U prilog svemu ovome ide i da sportaš Osijeka, u olimpijskoj godini dolazi upravo iz gimnastike, Aurel Benović, da je Vladimir Mađarević najbolji trener, da je Uzor-trofej „Matija Ljubek“ otišao u ruke Tomislavu Markoviću, također našem velikom gimnastičaru... Osijek i gimnastika su neraskidivo povezani, a DOBRO World Cup već je odavno prerastao regionalne okvire, postao je vrhunsko svjetsko natjecanje i stavio Osijek ne samo na bitnu sportsku kartu, nego i medijsku i turističku. Danas je ovo 16-godišnji „tinejdžer“, mogu samo zamisliti kakve nas tek godine ovog natjecanja čekaju. Nadam se da ćemo ostariti zajedno

Alen Nađsombat

Odnos tvrtke Žito i gimnastike u Osijeku, samim time i kluba i ovog natjecanja je već odavno prerastao iz nekog sponzorskog u partnerski i prijateljski. U počecima im je naša podrška bila jako važna, a od potencijala koji je gospodin Marko Pipunić prepoznao u tim ljudima i njihovom življenju gimnastike danas imamo veliki klub i veliko svjetsko natjecanje koje danas mogu organizirati i bez nas jer je interes sponzora značajno narastao. Zato se osjećamo ponosno i privilegirano što ovaj Svjetski kup nosi baš ime jednog od naših brendova, DOBRO. Ovo natjecanje preraslo je očekivanja svih i sada samo možemo uživati u tome i nastaviti ulagati dalje u sjajne zamisli ovog nevjerojatnog gimnastičkog tima

Josip Bičvić,

10. i 11. travnja

subotu i nedjelju, 12. i 13. travnja

Tekst: Kristina Leovac

Foto: Marko Banić/Reroot

Tri tjedna prije početka, gimnastičkog spektakla koji je i prije održavanja, u osječkomdanas je održana konferencija za medije na kojoj su organizatori i partneri ovog velikog svjetskog natjecanja otkrili što nas sve to čeka odu dvorani Gradski vrt.Na konferenciji su sudjelovali posebni savjetnik ministra turizma i sporta, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe Hrvatskog olimpijskog odbora, voditelj proizvoda za outdoor, cikloturizam i sportski turizam Hrvatske turističke zajednice, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije, predsjednik Zajednice osječkog sporta, član Uprave Žito Grupe Josip Bičvić, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog savezate tehnički direktor DOBRO World Cupa Osijek“, u uvodu je rekao, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.“, najavio je, tehnički direktor DOBRO World Cupa Osijek.“, obećao je, posebni savjetnik ministra turizma i sporta“, poručio je, direktor Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza i razvojne programe HOO-a.“, rekao je, voditelj proizvoda za outdoor, cikloturizam i sportski turizam Hrvatske turističke zajednice.“, pozvala je, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije.“, poželio je, predsjednik Zajednice osječkog sporta.“, rekao ječlan Uprave Žito Grupe.Kvalifikacije DOBRO World Cupa u Osijeku na rasporedu su, a velika finala uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji u