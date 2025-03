Ivan Radić

zgradnji biciklističko-pješačke staze u Tenji

četiri nove dionice

2,6 kilometara

1,8 milijuna eura

Nakon desetljeća iščekivanja krenula je izgradnja pješačko-biciklističke staze od ulaza u Tenju do središta Tenje, do križanja Anine i Mačekove ulice. Siguran sam da će stanovnici Tenje biti zadovoljni. Rok je do kraja rujna ove godine. Osim što će i pješacima i biciklistima donijeti sigurnost i udobnost, staza će promijeniti i vizuru u Tenji

Višnjevcu i Josipovcu, Huttlerovoj ulici te ulicama Matije Gupca i Vukovarskoj.

9,1 kilometar

2,4 milijuna eura

60,5 kilometara

značajna ulaganja

U obnovu i uređenje prometne i komunalne infrastrukture uložili smo oko dva milijuna eura. Brojne projekte smo realizirali, poput izgradnje novog dječjeg vrtića vrijednog 2 milijuna eura, izgradnje stambene zgrade sa 68 stanova vrijedne 3 milijuna eura, te obnove malonogometnog igrališta. Pružamo podršku i tenjskim kulturnim manifestacijama

NK Slavonac Tenja

Josip Mihaljević

Zadovoljan sam što smo u ove četiri godine mandata gradonačelnika Radića doslovno stalno u Tenji, obilazimo gradilišta i otvaramo mnogobrojne projekte. U planu su i daljnja ulaganja u naše mjesto. Ovim infrastrukturnim projektima i ulaganjima nećemo samo izmijeniti vizuru našeg mjesta nego i doprinijeti sigurnosti prometovanja. Mnoge su ceste rekonstruirane, novoizgrađene i ova pješačko-biciklistička staza je ”točka na i”, projekt kojeg naši mještani čekaju dugo vremena

Tomislav Zorić,

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekaobišao je u srijedu radove na i, jedne odkoje se trenutačno grade u Osijeku. Tenjska dionica proteže se od ulaza u naselje do središta, u dužini od, a vrijednost radova iznosi– istaknuo je gradonačelnik Radić.Uz ovu stazu, istovremeno se izvode i dionice uUkupna dužina svih novih biciklističkih staza iznosi, s procijenjenom vrijednošću od preko četiri milijuna eura, od čega je bespovratnih sredstava oko. Time će se proširiti postojeća mreža biciklističkih staza u Osijeku koja trenutačno brojiGradonačelnik je istaknuo iu Tenju u protekle četiri godine.– kazao je gradonačelnik Radić.Dodao je da su radovi na uređenju svlačionicau završnoj fazi te da je u planu rekonstrukcija tenjske osnovne škole za potrebe cjelodnevne nastave., gradski vijećnik s područja Tenje, izrazio je zadovoljstvo zbog kontinuiranih ulaganja u tenjsku infrastrukturu.– poručio je Mihaljević.predstavnik tvrtke Gravia d.o.o., izvođača radova, objasnio je da će staza imati zatvoreni sustav odvodnje, a bit će izvedeni i kolni prilazi svim kućama.