Foto: Pexels.com/Ilustracija

Ovaj tjedan održat će se, odnosno točan datum je u. Štrajk se održava jer učiteljima, nastavnicima i profesorimau zahtjevima povećanja osnovice za izračun plaće, korekciji koeficijenata, ugovaranja sektorskog dodatka, odgodi modularne nastave i izuzeća od ocjenjivanja njihova rada.", rekao je na konferenciji za novinare predsjednik PreporodaPredstavnici triju sindikata – Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod poručili su da će prvo štrajkati samo, a svaki sljedeći štrajk bit će drukčiji.Što se tiče organizacije nastave, izporučili su da će se on odvijati nakao i u danima kada nije štrajk, što znači da svi učenici dolaze u srijedu u školu. Na web stranicama škole bit će objavljene obavijesti ako neka škola neće moći organizirati niti dio odgojno obrazovnog rada.