Tekst i foto: Hrvatska obrtnička komora

U Osijeku je ovoga vikenda uodržana manifestacija „“ u sklopute uz domaćinstvo. U okviru događanja održano je niz, na kojem je unastupiloiz svih krajeva Hrvatske. Tim povodom jenakon višesatne rasprave donio osam zaključaka za unapređenje te rastuće struke, koje će uputiti nadležnim tijelima na postupanje.“, najavio je predsjednik HOK-aZbog učestalih i raznolikihspecifičnih za frizersku i kozmetičarsku struku, Ceh traži. Nastavit će se inzistirati naposebnim uvjetima osiguranja ruku frizera, kozmetičara i pedikera, a koji bi ostvarivali povoljnije tržišne uvjete osiguranja preko zajedničke police za svoje sredstvo rada. Istaknuto je kako je trenutačni broj dana na bolovanju na teret poslodavcaza obrtnike, često onemogućava održivo poslovanje, poslovno planiranje i razvoj istog te je ključno maksimalno smanjiti broj dana bolovanja na teret poslodavca. S ciljem očuvanja i jačanja strukovnog obrazovanja te inzistiranja na usklađenosti tržišta rada i obrazovnog sustava, istaknuta je nužnost da se praksa učenika u srednjim školama održava isključivo u licenciranim radionicama, unatoč novoj odredbi koja to dozvoljava i u drugim subjektima.Najavljeno je da će se Ceh frizera i kozmetičara HOK-a nastaviti zalagati da opetovano polaganje higijenskog minimuma na petogodišnjoj razini ne bude zakonski propisano, a da se u slučaju sadržajnih promjena vezano uz higijenski minimum organiziraju edukativna predavanja za one koji su ih dužni provoditi. Ceh je zaključio i da jepotrebno učiniti čim prije spremnijima za tržište rada te pravilno usmjerenima i sigurnijima pri odabiru struke, a što se direktno odražava na poslovnu i radnu disciplinu te posredno i sam uspjeh. Slijedom navedenog, prijedlog je da osnovnoškolsko obrazovanje traje devet godina, a obavezno testiranje psiho-motorike bude uvjet upisa u obrtničko zanimanje frizera, kozmetičara i pedikera.Također, Ceh će nastaviti zastupati stav da pedikeri moraju imati svojeu srednjoškolskom kurikulu. Naime, ove godine je donesena odluka o upisu novih strukovnih kurikula, upisi su omogućeni za zanimanja, ali ne i za zanimanje, uz obrazloženje da je isto uključeno u kurikul za zanimanje kozmetičara, no, prema mišljenju Ceha, u veoma maloj mjeri. U Cehu smatraju i da je upotrebno definirati djelatnosti permanentni make up i tetoviranje, uz obavezu da se istom mogu baviti samo oni medicinske i/ili kozmetičke struke, zbog nužnog poznavanja osnova anatomije i higijene.“, istaknula prilikom predstavljanja zaključaka, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara HOK-a i licencirana OMC sutkinja svjetske razine.