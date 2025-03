Federicu Coppitelliju

Teško je komentirati ovakvu utakmicu nakon svega što smo vidjeli na terenu. Mislim da smo zaslužili pobijediti dobrog protivnika. Činjenica je da smo stvorili puno šansi, ali nismo zabili. Za nas kao mladu momčad nije lako igrati u ovakvoj situaciji, nije to jednostavno nakon što smo imali pet poraza u nizu. No, danas su naši dečki bili izvanredni! Kada zbrojite sve ozljede koje nas prate, uvažite i činjenicu da nam se prije utakmice razbolio Jurišić, a na zagrijavanju ozlijedio Guedes, mislim da smo na raspolaganju imali svega 16 igrača. Zbog svega je teško očekivati više u takvim okolnostima, iako mogu razumjeti nezadovoljstvo trenutnom situacijom. Naravno da to nije učinak za slavlje. Evo, došao je kapetan u svlačionicu nakon utakmice i održao govor pred suigračima u kojem se složio sa svime što sam ja maloprije rekao

Vidjeli smo kompaktni i borbeni Osijek

Naravno da moramo poštovati neraspoloženje navijača ovim rezultatima, to je sasvim normalno. Ipak, kada pogledamo naše nastupe u zadnje četiri utakmice, pobijedili smo u Zagrebu, odigrali dobro unatoč porazu od Slaven Belupa, protiv Lokomotive ste svi vidjeli kako je to bilo i što se tamo događalo, a danas smo svakako bili bolji od Varaždina. Teško je to opisati, ali mislim da smo u ovom susretu vidjeli kompaktnu i borbenu momčad Osijeka. Zaista smo imali puno šansi, međutim, ne možemo kontrolirati hoće li lopta pogoditi vratnicu ili gredu… Toliko smo toga napravili kroz igru, stvarali prilike, borili se i zaslužili puno više. Svi koji vole Osijek mogli su vidjeti da je naša momčad napravila sve kako bi došla do pobjede. A nama ne preostaje ništa drugo nastaviti raditi za bolje sutra.

Nije bilo lakopo svršetku utakmice. Svi su bili složni u zaključku da je Osijek u ogledu s Varaždinomod podjele bodova, uostalom, najbolje to potvrđuje broj stvorenih prigoda.je pogodio vratnicu,gredu, a obojica su imala još dvije mat-situacije kada je protivnički vratar odlično reagirao. S druge strane, Varaždinci su propustili svoje dvije šanse i zaista je čudno, kako je to rekao i njihov trener, da je ovaj dvoboj završio bez pogodaka., istaknuo je Coppitelli.I kada se činilo da ćemo konačnokoji bi zadovoljio i naše igrače i pristalice kluba, ipak nismo dočekali pun pogodak. Varaždin je otišao s Opus Arene puno zadovoljniji s osvojenim bodom.