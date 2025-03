Martina Trčak Zemljak

Tekst i foto: Web novinari Osnovne škole Popovac

Učiteljica geografijeiz Osnovne škole Popovac sudjelovala je na tečaju „“ u Helsinkiju od 3. do 8. ožujka 2025. zajedno s učiteljima iz. Stekla je vrijedna znanja i vještine o učenju na otvorenom te bolje upoznala finski obrazovni sustav kojeg mnogi smatraju jednim od najkvalitetnijih na svijetu.Prvog dana tečaja predstavljeni su. Sudionici su održali prezentacije svojih škola kako bi se međusobno upoznali. Predstavljen im je finski obrazovni sustav s naglaskom na osnovnu školu i učenje na otvorenom. Održan je i kviz znanja o njegovim glavnim značajkama na kojem je učiteljica Trčak Zemljak zauzelaTečaj je, osim teoretskog dijela, obuhvaćao i mnogo različitih aktivnosti na otvorenom. Jedna od njih bila je intervjuiranje lokalnog stanovništva finske metropole. Polaznici su posjetili i najpoznatiju knjižnicu i mjesto za učenje u Finskoj – Helsinšku središnju knjižnicu Oodi. Nakon knjižnice uputili su se premagdje je naglasak bio na povijesnom aspektu školstva u Helsinkiju. U muzeju su osmišljavali vlastitu priču koristećiJedan od najpoznatijih otoka koji okružuju Helsinki jegdje su polaznici usvojili nekoliko tehnika za učenje na otvorenom. Tehnika „“ odnosi se na razgovor i razmjenu informacija tijekom šetnje. Osim toga, grljenje drveća jedna je od tehnika koja se često koristi, osobito u svrhe opuštanja i smirivanja. Provedeno je i nekoliko aktivnosti u skupinama. Sudionici su, koristeći digitalni alat Goosechase, otkrivali prirodne ljepote otoka.Posljednji dan tečaja bio je posvećen primjeni naučenog. Polaznici su samostalno osmišljavali vlastiti primjer učenja na otvorenom. Nakon razmjene ideja i iskustava podijeljeni su im certifikati.," ističe učiteljica Trčak Zemljak.Polaznici tijekom šetnje uz stručno vodstvo upoznali– Helsinšku katedralu, glavni trga i staru tržnicu.Učiteljica Trčak Zemljak iskoristila je slobodno vrijeme za istraživanje. Od gastronomskih specijaliteta učiteljica preporučje nezaobilaznu juhu od lososa. Posjetila je jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova Nuuksio – prepoznatljiv po gustim šumama i zaleđenim jezerima. Uputila se i do glavnog grada Estonije. Tallinn se nalazi južno od Helsinkija, samo dva sata vožnje trajektom, te je idealna prilika za istraživanje još jedne europske prijestolnice.Tečaj u Helsinkiju bio je izuzetnoza sve polaznike. Osim novih poznanstava s učiteljima diljem Europe, učiteljica Trčak Zemljak stekla je nova znanja i vještine koje će podijeliti s učenicima i kolegama u školi te primijeniti u vlastitom radu.Mobilnost je ostvarena u okviru Erasmus+ projekta “”. Projekt sufinancira Europska unija.