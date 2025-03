26. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige

Jasno je da atmosfera nije dobra nakon serije loših rezultata i slabih partija na terenu. No, toga smo svjesni, pričamo o svemu i u svlačionici, ali moram reći da dobro treniramo i mislim da znamo gdje smo radili pogreške. Ništa nam drugo ne preostaje nego se okrenuti sljedećoj utakmici koja nam jako brzo dolazi i pokušati ostvariti pozitivan rezultat. To bi svima nama sigurno bio vjetar u leđa i nastojat ćemo izboriti pobjedu. Sigurno je više faktora utjecalo na lošije izvedbe, prvenstveno moramo pogledati sebe i priznati da nismo radili dobre stvari na terenu. Jedino je dobro što svaka sljedeća utakmica dolazi jako brzo i opet možemo započeti neki pozitivan niz.

Federico Coppitelli

Moramo svi zajedno potražiti odgovore na neka pitanja, svi zajedno raditi što više. Svjesni smo da se nalazimo u najtežem trenutku u dosadašnjem dijelu prvenstva. Mislim da nitko ne želi vidjeti ovakav niz, a nitko od mene nije više patio zbog svega. Nakon ovih mjesec i pol dana lošijih rezultata znam da postoji razmišljanje da treba sve baciti u vodu. Ne mogu reći da je sve pozitivno, ali sam vidio određene dobre trenutke i da se dečki zaista trude i daju sve od sebe. Svjesni smo koliko je teško izgurati prvenstvo, HNL je kompetetivna liga, malo je potrebno da skrenete s pravog puta ili da se na njega vratite. Rijetke su u Europi tako male razlike kao ovdje, između onih koji su na vrhu u odnosu na one koji su na začelju. Trudit ćemo se ispraviti naše pogreške da bi nam rezultati bili bolji.

Babec respektira Varaždince, ali očekuje isključivo pobjedu

Svaki trener ima obvezu donijeti rezultat. Naravno da kada oni izostanu da se postavljaju određena pitanja. Preuzimam ulogu „kišobrana“, odnosno čovjeka na kojega će biti usmjerena sva kritika. Svaki klub u Hrvatskoj, pa tako i naš kada dođe u tešku situaciju, naravno da se tada primarno razmišlja o promjeni trenera. No, ipak mogu reći da je prepoznat naš rad, da je on pošten i da ga svi mogu vidjeti. U zadnje tri utakmice, bez obzira na rezultate, pokazali smo određenu kvalitetu na terenu i da imamo potencijal izaći iz ove krizne situacije. Živa smo momčad, dečki su odigrali sa srcem, ako pobijedimo u nedjelju, dolazimo na jedan bod od četvrtog mjesta, nadalje u polufinalu smo Kupa i to bi mogao biti razlog nekoj novoj pozitivi

Vrlo su kvalitetna momčad, pokazuju dobre igre i imaju odlične rezultate. U situaciji u kojoj se nalazimo moramo dati sve od sebe da napokon pobijedimo, kako god znamo. I bez obzira što ih definitivno respektiramo, znamo koliko kvalitete imamo unutar naše momčadi. Osobno vjerujem da ćemo se protiv njih prezentirati u najboljem mogućem svjetlu i pokazati što znamo.

Neki su se igrači oporavili, to nam donosi nova rješenja

Imali smo prilika protiv Dinama u Kupu, sasvim dovoljno rekao bih, bilo ih je i u posljednjem dvoboju s Lokomotivom. Uostalom, dok je bilo 11 nasuprot 11 igrača na terenu mislim da smo bili potpuno ravnopravni. Ne želim govoriti da je pozitivno nešto što realno nije, ali ipak se pokazalo da je bilo određenih dobrih stvari. Moramo se još više potruditi. Zadovoljni smo jer su nam se neki igrači oporavili i pružiti će nam nova rješenja. Želimo igrati napadački nogomet, to je za nas jako važno

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

U nedjelju našu momčad od 15 sati očekuje prvenstvena utakmicau kojoj ćemo nadočekati. Jasno je da primarna zadaća svih onih koji će nastupiti zamora biti maksimalan angažman uz sve ono drugo, što je također bitno da bi se zaustavila crna serija i osvojili bodovi. O tomu je na početku konferencije za novinare uvodno govorio naš veznjakNa istu temu nadovezao se i trenerkoji vjeruje kako se sve ono negativno ubrzo može pretvoriti u pozitivu…Jedno od novinarski pitanja odnosilo se i na trenerov autoritet u svlačionici u okolnostima koje ga okružuju., dodao je kormilar NK Osijek.Babec je potom ukratko prokomentirao Varaždince i rekao što očekuje od Bijelo-plavih u nedjelju.Pričalo se i o tomu da Osijek zabija premalo golova i da sve teže dolazi u šanse pred suparničkim vratima., zaključio je Coppitelli.