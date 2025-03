bez natjecanja

Dva mjeseca bila sam u ortozi uz strogo mirovanje. Bilo je dosta ozbiljno. Pogotovo je ozbiljno ako se misliš vratiti u gimnastiku. Nemam što kriti, prošlo mi je puno puta kroz glavu - to je to, neću se moći više vratiti u dvoranu

Mnogi su mi govorili 'nemoj se s time zezati, to su leđa, može biti problema'. Kad sam saznala dijagnozu, liječnik reprezentacije dr. Vrgoč napravio je plan procesa liječenja, a ja sam samo slušala upute. Nakon 2 mjeseca strogog mirovanja bilo je 2 mjeseca terapija i opet bez gimnastičke dvorane. Ali znala sam da ako dan prije krenem nego što liječnik dopusti, mogu se zeznuti. Rađe dan poslije krenuti, nego dan prije.

jednom nogom izvan gimnastike

U biti, bila sam s obje noge vani. Jednostavno, imala sam previše vremena za razmišljanje. I tek sam tada počela vrtjeti film što mi se sve događalo prošle sezone. Od toga da sam izgubila plasman na Olimpijske igre za samo jedan bod, pa europsko finale za desetinku... Sve su to neke velike stvari - kao, tu sam, a nisam ih ostvarila. Dok je sezona trajala, nisam stigla razmišljati o svemu tome, samo sam išla od natjecanja do natjecanja. Samo sam išla dalje. Nisam ni u jednom trenutku sjela sama sa sobom i rekla si 'a joj, izgubila sam OI za jedan bod'. Na to suočavanje same sa sobom, dogodila se ozljeda i naravno da sam razmišljala 'ima li se smisla vraćati'. Razmišljala sam odustati od gimnastike. Pala sam u neki oblik depresije.

Ništa lakše

Teško je vraćati se u gimnastici. Kad te krene sve boljeti… Trebaš biti strašno jak u glavi da bi se psihički pripremio na to što će te sve boljeti, što nećeš moći napraviti sve elemente, što nećeš moći odmah vratiti vježbu, ni sigurnost… Pazite, ja sam u jednoj godini dva puta bila u ortozi. Prvo na početku sezone zbog zgloba noge, a onda na kraju leđa.

uspjela pobijediti

Sad sam naravno presretna što nisam odustala. Bit ću iskrena, nisam još sto posto spremna, nisam još na nivou na kojem sam bila, ali svakim danom sam sve sigurnija na gredi. Antalya nam prvotno nije bila u planu, ali kako mi je dobro tekao povratak, odlučili smo da ipak tamo imam test za Osijek. Ja sam takva da što više natjecanja imam, to sam bolja. A sada mi treba te sigurnosti natjecanja. Nije isto samo trenirati i kad trebaš dići ruku pred sucima i to pred punim tribinama kao u Gradskom vrtu.

brončana na gredi

Te dvije medalje su mi najdraže u karijeri. Taj osjećaj nastupa u finalu, te publike… To nema nigdje. Vidim da Osijek ove godine probija rekorde po broju zemalja, natjecatelja, svake godine raste popularnost Osijeka, sada je postao i kvalifikacijski za OI… Zato mi je čast što imam priliku biti dio hrvatske reprezentacije, ali to je i odgovornost. Vjerujem da ljudi od mene očekuju opet velike stvari s obzirom na protekle dvije godine u Osijeku, ali ovaj put su okolnosti drukčije. Ne svojom voljom bila sam 4 mjeseca van dvorane. Ipak, vjerujem da ću dati sve što mogu u ovom trenutku i da ću biti spremna boriti se za finale, a onda i medalju.

Marka Breza

Na 4. godini sam Kineziološkog fakulteta. Sve više me ljudi u zadnje vrijeme pita kakvi su mi planovi, a ja za sada samo znam da bih htjela diplomirati do 25. i pokušati izboriti Olimpijske igre u Los Angelesu, dati u gimnastici 100% da se kasnije ne lupam po glavi - mogla sam, a nisam

Roberta Zelčića

Ja ne znam igrati šah. Učio me kao malu, ali brzo sam odustala

