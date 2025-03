Ivan Anušić

Tihomir Kundid

General-bojnik Andrija Matijaš-Pauk

I danas, ovdje u Kninu, u vojarni “General-bojnik Andrija Matijaš-Pauk” uvjerili smo se da su Oružane snage RH i Ministarstvo obrane potpuno spremni za uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja

desetog mjeseca

Kninu, Slunju i Požegi

Po jednoj generaciji ročnika trošak će biti četiri milijuna eura, a ukupno će biti pet generacija u cijeloj godini, što znači da govorimo o iznosu od oko 20 milijuna eura ukupnog troška na godišnjoj razini za temeljno vojno osposobljavanje

Kad govorimo o muškarcima, mladićima koji pune 18 godina, njih je na godišnjoj razini između 18000 i 19000. Djevojke nemaju obvezu, ali naravno, kao što danas dolaze na dragovoljno voljno osposobljavanje, vjerujemo da će se prijavljivati i dalje u istom broju, a to je oko 15 % ukupnog broja ročnika. Ne možemo procijeniti koliko će se njih pozvati na priziv savjesti, ali očekujemo 4000 do 5000 ročnika godišnje. Manje od 5000 ne smije biti, ali vjerujem da će biti i više jer benefiti koje smo osigurali za one koji će se odlučiti za dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanja sigurno će biti motivacijski faktor.

