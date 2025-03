mira, lakoće i jednostavan način

subotu, 22. ožujka 2025.

Kada znaš kako, onda je lakše zar ne

certificirane edukacije

Pristupa svjesnosti tehnike

od 21. do 23. ožujka 2025.

uplatom akontacije ili cijelog iznosa

Access BARS

čisti

negativne misli, osjećaje, emocije i nepotrebna uvjerenja

jednostavna i moćna tehnika

Access Bars tretman

188 zemalja svijeta

Gary Douglas

Acces Consciousnessa – Pristupa svjesnosti

Access Bars®

32 točke na glavi

elektromagnetski naboj

Koji su benefiti Access BARS metode?

Access BARS® edukaciju s certifikatom

Za koga je Access BARS® edukacija? Za svih ili za terapeute?

bolje i više

terapeuti,

holističkim radom

Raspored svih edukacija iz Pristupa svjesnosti s Marizom Butorac u Osijeku

Petak , 21. ožujka 2025.

18:00 - 21:00 sati

Subota , 22. ožujka 2025.

09:00 - 17:00 sati

Nedjelja , 23. ožujka 2025.

09:30 - 16:30 sati

Energetski Facelift® edukacija

energetske frekvencije

licu i dekolteu

Prijava i kontakt:

0989799240

Mariza Butorac

Mariza je također praktičarka ovih tehnika i sustava:

Shamballa by Ilona

Aktiviraj Život i beskonačne mogućnosti

Ako tražiš za sebe višeza otpuštanje stresa i otvaranje beskonačnim mogućnostima onda se vidimo uod 09:00 do 17:00 sati - Access BARS® edukacija – otpusti stres i kreiraj svoj život sa lakoćom. Tretman koji mogu primiti svi bez obzira na godine i stanje. Ova tehnike nas potiče da tražimo više za sebe zato što je to moguće već samim time što smo pitali a to nas nisu učili u školi zar ne?? U mnogim stvarima u životu kada imaš provjerene načine i tehnike kako doći do cilja taj cilj je puno lakše dostupan? Zašto? Zato što je netko prije tebe savladao korake koje vode do cilja i ako to sa nama rezonira jednostavno pratimo i primjenjujmo ono što dovodi do rezultata. Sada imaš priliku doći naizkoja dolazi iz Amerike u OsijekuMjesto na edukacijama se osigurava. Možeš odabrati 1 ili više edukacija nema preduvjeta.je tretman kojeg mogu primiti apsolutno svi uključujući i djecu (njima je dovoljno 15 do 30 min) koja izvrsno reagiraju na ovaj tretman. Ovaj tretmantvojena ugodan način. To jeza poboljšanje energetskog protoka u tijelu i za otvaranje ka većim mogućnostima u životu.postoji skoro 30 godina i koristi se u prekoiz Amerike je osnivačsuu koje smo pohranili misli, ideje, vjerovanja, osjećaje i stavove koje smo smatrali važnim.Pokretanjem Barsa raspršuje sepolariteta pohranjen u našoj glavi. Tijekom tretmana se umiruju moždani valovi i doslovno se briše sve što nam više ne treba. Bars tretman možete raditi i sami sebi te ga koristiti za svakodnevno olakšanje u svim područjima svog života.Instagram: mariza_butorac Facebook: Body&Soul - otpušta stresa iz uma i tijela- Access Bars može promijeniti vaša dugogodišnja ograničavajuća uvjerenja- ne ulazi se u bolne emocije jer se otpuštanje dešava na drugačiji način- pružit će više lakoće vašem umu i tijelu- poboljšava san- čisti neprekidan tijek vaših negativnih misli- dovodi do olakšanja u raznim aspektima života- pozitivno utječe na kvalitetu vašeg zdravlja- poboljšava koncentraciju- unosi više entuzijazama i radosti u vaš život- poboljšava razinu vaše energije- može pomoći i kod ADHD-a / ADD-a / OCD-a i autističnog poremećaja- pomaže đacima, studentima, sportašima i poslovnim ljudima za bolje rezultate- pomaže svima da žive radosnije i s više lakoće- nema kontraindikacijaUlog zas internacionalnim certifikatom iznosi 300 eura . Nakon edukacije možete odmah početi raditi tretmane.Na ovu edukaciju dolaze osobe koje su pod stresom ili koji jednostavno železa sebe, svoju obitelj i klijente. Za osobe koje žele jednostavan alat koji funkcionira i koji je ugodan prilikom primjene te pomaže u svakodnevnom životu. Ovaj tretman može koristiti cijela obitelj. Bars tretman mogu primiti svi, bez obzira na zdravstveno stanje a također i djeca koja odlično reagiraju na njega.Na edukacije često dođu iodnosno ljudi koje se bave nekimnpr. maserke, fizioterapeuti, kozmetičarke kojima se ovaj učinkovit tretman otpuštanja svega što nam više ne treba odlično uklapa u ponudu koju već imaju. Body proces Stanično pamćenje – vraća naše stanice u izvorno stanje prije nastanka problema te otključava traume i boli koje su tamo spremljene. Access BARS® edukacija – otpusti stres i kreiraj svoj život s lakoćom Access Energetski Facelift® – ljepota, obnavljanje i regeneriranje tijela i lica.sa certifikatom Pomladi se na prirodan način.Na edukaciji se uči na koji način pokrećemokoje aktiviraju promjenu u našem tijelu na staničnoj razini. To je proces polaganja ruku te se pokreće energija ispod naših dlanova. Ovaj proces daruje našem tijelu, biću i licu više svježine, energije i vitalnosti.Radi se nanježnim dodirom bez ikakvih preparata i pribora. Može donijeti promjenu na staničnoj razini i pomoći da se vratimo u prirodno stanje pomlađivanja i obnavljanja. Ovaj snažni tretman neprestano doprinosi vašem tijelu, čineći da se ono osjeća snažno, zdravo i pomlađeno, izvana i iznutra. Tretman Energetskog Facelifta® možete raditi sebi i drugima. Ulog u ovu edukaciju iznosi 380 eura. Odmah nakon edukacije možete raditi tretmane sebi i drugima.E-mail:Tel.:Voditeljica tečaja je:, mag.oec.,certificirana edukatorica za edukacije iz Pristupa svjesnosti već 4 godine:- Access Bars® otpusti stres- Energetski Facelit® pokreni ljepotu na staničnoj razini- Access Body procesi® lakoća s tijelommajstorski stupanj i Thetahealing DNK 1 i 2 i Thetahealing Kopaj dublje i Transcendentalne meditacije.Autorica je Online programa „“ koji možete pratiti iz udobnosti vašeg doma.