16. izdanje Međunarodnog plivačkog Grand Prix mitinga „Victoria – Primorje“

563 natjecatelja

65 klubova

PK Osijek

Ivor Gaće i Nikša Galić

Ana Išasegi, Korina Žigić i Elena Valenteković

srebrna juniorska medalja

Ostvareni su sljedeći rezultati:

Ivor Gaće (2008.), junior:

Nikša Galić (2010.), ml. junior:

Ana Išasegi (2010.), ml. juniorka:

Korina Žigić (2011.), kadetkinja – nastup izvan konkurencije:

Elena Valenteković (2011.), kadetkinja – nastup izvan konkurencije:

Tekst i foto: PK Osijek

U Rijeci, na Bazenima Kantrida se 8. i 9. ožujka 2025. godine održaloNa vrlo jakom natjecanju je sudjelovaloizHrvatske, BiH, Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Rumunjske i Češke.Miting se održao u dva dana kroz četiri dijela, jutarnje kvalifikacije i popodnevna finala.Zasu nastupili plivačite plivačiceOsvojena jete je isplivano mnoštvo osobnih i klupskih rekorda. Plivano je 1„A“, 2„B“ i 5“C“ finala.200 leptir 2:11.40 - kvalifikacije A finale, 2:09.96 - finale 2.mjesto juniori, klupski rekord juniorski, ml. seniorski i seniorski100 leptir 56.59 - kvalifikacije B finale, 55.88 - finale 4.mjesto juniori, klupski rekord juniorski, ml. seniorski i seniorski50 leptir 25.69 - kvalifikacije B finale, 25.35 – finale 5.mjesto juniori100 prsno 1:12.18 - kvalifikacije C finale, 1:11.66 finale 9.mjesto ml. juniori50 prsno 32:39 - kvalifikacije C finale, 32.49 finale 11.mjesto ml. juniori, klupski rekord ml. juniorski100 slobodno 55.8250 slobodno 26.3950 prsno 38:78 - kvalifikacije C finale, 36.78 finale 10.mjesto ml. juniorke100 prsno 1:25.90 - kvalifikacije C finale, 1:22.64 finale 12.mjesto ml. juniorke200 mješovito 2:51.40 - kvalifikacije C finale, 2:49.28 finale 13.mjesto ml. juniorke100 slobodno 1:07.23100 leđno 1:08.57, klupski rekord kadetski200 slobodno 2:15.46, klupski rekord kadetski200 leđno 2:30.84, klupski rekord kadetski400 slobodno 4:53.0250 slobodno 29.28100 slobodno 1:04.09100 leđno 1:12.9950 leđno 32.20 DQ