Izvori financiranja za poduzetnike + Financijski instrumenti i bespovratne potpore za poduzetnike u 2025 – HBOR i HAMAG BICRO

Sadržaj edukacije:

Centra za poduzetništvo – J.J. Strossmayera 341

18. ožujka 2025.

11:00 sati

Važna napomena

17. ožujka 2024.

031 / 283 970

organizira edukaciju namijenjenu, onima koji planiraju pokrenuti vlastiti posao, ali i svima koji želefinancijske prilike koje im mogu pomoći u ostvarenju poslovnih ciljeva:Ova edukacija namijenjena je poduzetnicima koji želesvoje poslovanje, ali i svima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa. Cilj radionice je pomoći sudionicima da bolje razumiju financijske mogućnosti dostupne na tržištu, nauče kako procijeniti koji je izvor financiranja najpovoljniji za njihove potrebe i kako na najbolji način iskoristiti raspoložive prilike za rast i razvoj poslovanja.- Financijski instrumenti HBOR-a: Predstavnik HBOR-a, gospodin Čagalj, objasnit će koje financijske instrumente poduzetnici mogu koristiti u 2025. godini – od povoljnih kredita do programa koji olakšavaju realizaciju poslovnih ideja.- Bespovratne potpore HAMAG-BICRO-a: Gospodin Sabo iz HAMAG-BICRO-a predstavit će mogućnosti bespovratnih potpora, uvjete prijave te ostale dostupne financijske mogućnosti sufinanciranja i financiranja pokretanja poslovanja- Izvori financiranja za poduzetnike: Centr za poduzetništvo vodit će dio o različitim izvorima financiranja – od bankovnih kredita i državnih potpora do privatnih investitora i EU fondova. Naglasit će zašto je važno razumjeti financijske opcije i kako odabrati onu koja najbolje odgovara specifičnim potrebama poslovanja.Sudjelovanjem na ovoj edukaciji, sudionici će stećio financiranju, što će im pomoći da donesu informirane odluke i dugoročno osiguraju stabilnost poslovanja. Uz to, imat će priliku zas predstavnicima ključnih institucija, razmjenu iskustava s drugim poduzetnicima te stvaranje korisnih poslovnih kontakata. Ova edukacija pruža dragocjenu priliku za svakog poduzetnika koji želi iskoristiti sve mogućnosti koje se nude i napraviti iskorak prema uspješnijem poslovanju.Edukacije će se održati na adresi, 31000 Osijek (narančasta zgrada, prizemlje, konferencijska dvorana A)Edukacije će se izvoditigodine. sa početkom u(predviđeno trajanje je 3 sata): Sudjelovanje na edukaciji je moguće isključivo uz prethodnu prijavu, a prijaviti se možete najkasnije dogodine do 12:00 sati putem obrasca za prijavu.Svi sudionici će po završetku edukacije dobiti potvrdu o sudjelovanju i uspješno savladanoj temi edukacije.Prijave:Za sve dodatne upite i informacije slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte na:ili putem telefona: