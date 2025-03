Ivan Radić

novu mjeru

onkološki bolesnici

besplatan taksi prijevoz

24. ožujka

200 pacijenata

Na ovaj način želimo pokazati da nisu sami u borbi protiv ove bolesti, koja je iscrpljujuća i fizički ali često i financijski. Naime, onkološki bolesnici ne ostvaruju pravo na sanitetski prijevoz. Zbog specifičnosti i težine bolesti, kao i zbog invazivnih terapija i njihovih posljedica, uočili smo potrebu za organiziranjem besplatnog prijevoza osječkih onkoloških bolesnika

Grad Osijek

Prošle godine kupili smo novo kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom koji je također besplatan na području našega grada. Podržavamo i financiramo aktivnosti organizacija civilnog društva koje imaju za cilj promovirati značaj preventivnih pregleda u očuvanju našeg zdravlja. Značajan dio sredstava izdvajamo i za Klinički bolnički centar Osijek kroz kapitalne pomoći, a u ovogodišnjem proračunu za područje zdravstvene zaštite stanovništva na području grada Osijeka osigurali smo 2,5 milijuna eura, što je čak 1, 2 milijuna odnosno 98 posto više nego 2021. godine-

Romana Kovačević

229-222

Katica Andraši

Ja sam i predsjednica Kluba ali i dio onkoloških bolesnika. Jako je važno što smo ovaj korak napravili skupa, timski. Bit će mi drago obradovati kolegice koje su se interesirale za prijevoz. To je veliki plus za sve nas koji su prošli i koji su u tijeku kemoterapije. Treća ili četvrta kemoterapija nas zaustavlja u svemu što želimo, organizam je iscrpljen i tada nam je pomoć jako važna

Ivica Klobučar

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelniku srijedu je predstaviokojom ćes područja grada i prigradskih naselja dobitiod kuće do Kliničkog bolničkog centra Osijek i natrag. Ova mjera, koja stupa na snagu, olakšat će svakodnevicu osobama koje se suočavaju s dugotrajnim i iscrpljujućim terapijama, a koje nemaju pravo na sanitetski prijevoz.Gradonačelnik Radić istaknuo je kako prema podacima KBC-a Osijek samo u jednom danu kroz onkološke ambulante prođe oko- rekao je gradonačelnik.Za provedbu ove mjere uzsudjelovat će taksi prijevoznik Osječki taxi, koji je izabran u postupku javne nabave, i Klinika za onkologiju KBC-a Osijek, uz podršku osječkih udruga.Grad Osijek, istakao je gradonačelnik Radić, kontinuirano ulaže u projekte važne za razvoj zajednice, s posebnim naglaskom na zdravstvo.naglasio je gradonačelnik Radić., pročelnica Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo pojasnila je da će prijevoz biti dostupan svim radnim danima od 7 do 21 sat, subotom i nedjeljom od 13 do 20 sati, te na blagdane, sukladno potrebama i dogovoru. Onkološki pacijenti trebaju najaviti potrebu za prijevozom dan ranije putem telefonaili elektroničke pošte, predsjednica osječkog Mammae kluba izrazila je zadovoljstvo ovom inicijativom.– poručila je Andraši., direktor tvrtke Osječki taxi također je izrazio zadovoljstvo sudjelovanjem u ovoj inicijativi koja, kako je istakao, doprinosi dobrobiti zajednice.